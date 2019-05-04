Жена Ракицкого поздравила мужа с победой в чемпионате России

Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого трогательно поздравила мужа с победой в чемпионате России.Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата."Ураааа! "Зенит" - чемпион России! У меня не было ни одного сомнения по этому поводу! Ты не умеешь по-другому! Мой чемпион", - написала Ольга Ракицкая, выложив в инстаграме фотографию с мужем и дочкой.