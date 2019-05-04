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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Жена Ракицкого поздравила мужа с победой в чемпионате России

Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого трогательно поздравила мужа с победой в чемпионате России.

Напомним, "Зенит" досрочно оформил чемпионство за три тура до конца чемпионата.

"Ураааа! "Зенит" - чемпион России! У меня не было ни одного сомнения по этому поводу! Ты не умеешь по-другому! Мой чемпион", - написала Ольга Ракицкая, выложив в инстаграме фотографию с мужем и дочкой.

Теги: Ракицкий Зенит
Сегодня, 12:05
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 12:23)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: студия дускай
а сколько медалей ему дали?

ну если Шахтер возьмет чемп - будет 2 за 1 сезон.
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 12:18)
  • -1
  •  (3)

а сколько медалей ему дали?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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