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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: когда покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался в адрес главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

– Каков ваш вклад в победу?

– Послушайте, я был тренером "Зенита" два года назад. Это большой срок. На ваш вопрос могу ответить только одной фамилией: Лунев. Если бы он с самого начала был в моей команде, "Зенит" стал бы чемпионом. Мы испытывали проблемы с вратарем всю первую половину сезона, и клуб с декабря стал искать нового. Я смотрел несколько матчей "Уфы", за которую тогда выступал Лунев. Говорил о нем руководству, но никто не хотел его брать – все считали, что у парня очень мало опыта. Мне предлагали голкипера "Краснодара" (Крицюка), "Ростова" (Джанаева) и еще одного из "Амкара", воспитанника "Зенита".

– Селихова.

– Да, Селихова. Но я все-таки убедил руководителей клуба, встречался с ними несколько раз и говорил о Луневе. Они приняли мою сторону, и сейчас Андрей – основной вратарь команды-чемпиона. Вот этим я действительно горд. Ну и надеюсь, что Семак почерпнул какие-то вещи от работы со мной. Но я подчеркиваю – это золото Семака. На сто процентов.

– Как часто вы вообще с ним общаетесь?

– Иногда. Когда ему нужна консультация по какому-то вопросу, всегда отвечаю.

– Вы работали с Семаком. Верили, что станет топ-тренером?

– Конечно. Когда я покинул "Зенит", сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в "Шахтере". Надеюсь на это.

– Что помешало вам добиться того же успеха?

– Семак лучше меня знал и знает российский футбол, российских игроков – это преимущество. И тот сезон стал сезоном "Спартака". Отлично помню, что московская команда выиграла 11 матчей со счетом 1:0. Невероятно! Клуб с Луизом Адриано и Фернандо, моими бывшими футболистами, заслужил ту победу. Как и "Зенит" сейчас. Кстати, у меня тоже есть титул, Суперкубок России.

Я думал, что смогу продолжить выигрывать трофеи... Но остаюсь лучшим тренером в истории "Зенита" по проценту набранных очков в чемпионате! 70 с чем-то. Не знаю, может быть, Семак меня может обойти.

– 26 мая после матча с "Енисеем" пройдет чемпионский парад в городе. Приедете?

– Если пригласят, да. С удовольствием вернусь на стадион. Помню, каким ужасным был газон весной 2017-го, когда играли с "Уралом" и "Тереком". Я даже просил перенести второй матч на "Петровский", но этого не произошло из-за Кубка конфедераций – требовалось провести тестовую встречу. "Зенит" уступил "Тереку", и это стоило команде Лиги чемпионов... Сейчас, конечно, на арене отличный газон. С радостью приеду и лично поздравлю всех с чемпионством.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Лунев Семак Зенит Селихов
Сегодня, 12:14
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