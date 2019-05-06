Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, надеется, что суд даст правильную правовую оценку случившемуся.

"Их заключение скоро будет составлять один год. Это более чем достаточно, для такого преступления. С учетом наличия смягчающих обстоятельств, наличия сведений по компенсации одному из потерпевших. Мы за справедливое наказание и за правильную квалификацию действий наших подзащитных. Надеюсь, суд даст правильную правовую оценку случившемуся", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Бушманов Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 14:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Коко с Мамой пусть сидят.Два засранца думают что вокруг них Земля вертится!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ты же адвокат, вот и уговаривай судей, договаривайся с потерпевшими а не пиши свои хотелки, которые мало кому вперлись.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 13:23)
  • -1
  •  (7)

если бы они сидели на настоящей тюрьме, а не вип камерах, то да, более чем
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама