Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, надеется, что суд даст правильную правовую оценку случившемуся.
"Их заключение скоро будет составлять один год. Это более чем достаточно, для такого преступления. С учетом наличия смягчающих обстоятельств, наличия сведений по компенсации одному из потерпевших. Мы за справедливое наказание и за правильную квалификацию действий наших подзащитных. Надеюсь, суд даст правильную правовую оценку случившемуся", - цитирует Бушманова Sport24.
"Их заключение скоро будет составлять один год. Это более чем достаточно, для такого преступления. С учетом наличия смягчающих обстоятельств, наличия сведений по компенсации одному из потерпевших. Мы за справедливое наказание и за правильную квалификацию действий наших подзащитных. Надеюсь, суд даст правильную правовую оценку случившемуся", - цитирует Бушманова Sport24.
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