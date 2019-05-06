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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ахмед Айдамиров: переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже

Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес к полузащитнику гданьской "Лехии" и молодежной сборной Польши Конраду Михаляку.

"Переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже. Мы интересуемся разными игроками. Наш интерес ограничивается не только поляком. Но пока больше сказать не могу", - цитирует Айдамирова Sport24.
Теги: Айдамиров Ахмат Михаляк
Сегодня, 13:28
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