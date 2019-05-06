Россия РПЛ 2018/19
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13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (3)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (3)
11:51
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
Сергей Фурсенко: "Зенит" под руководством Семака достойно пройдет испытание Лигой чемпионов (1)
11:40
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
Агент: с Каборе "Краснодар" не продлевает контракт из-за возраста, а 30-летнего Фьолусона подписывает на три года (6)
08:51
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Вчера, 23:51
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
"Вальядолид" на своем поле обыграл "Атлетик"
Вчера, 23:23
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ" (1)
Стала известна зарплата Мбаппе в "ПСЖ" (1)
Вчера, 23:07
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
"Црвена Звезда" досрочно стала чемпионом Сербии
Ахмед Айдамиров: переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже
Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал интерес к полузащитнику гданьской "Лехии" и молодежной сборной Польши Конраду Михаляку.
"Переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже. Мы интересуемся разными игроками. Наш интерес ограничивается не только поляком. Но пока больше сказать не могу", - цитирует Айдамирова Sport24.
"Переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже. Мы интересуемся разными игроками. Наш интерес ограничивается не только поляком. Но пока больше сказать не могу", - цитирует Айдамирова Sport24.
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