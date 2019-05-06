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Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
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Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Никола Влашич выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который 6 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

"Я убеждён, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, ни высота, ни глубина, ни что-либо ещё во всем творении не смогут отделить нас от любви Бога. Глубокие соболезнования тем, кто потерял своих дорогих и близких в этом страшном происшествии. Покойся с миром", - написал Влашич в своем инстаграме.
Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 14:42
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