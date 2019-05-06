Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Васин может успеть восстановиться к матчу с "Зенитом"
Стал известен характер повреждения защитника ЦСКА Виктора Васина, из-за которого он пропустил матч 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2).
На разминке перед матчем защитник почувствовал мышечный спазм, и тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем футболиста, выпустив вместо него Георгия Щенникова. К прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения, информирует Championat.com.
Васин должен восстановиться к матчу 28-го тура с "Зенитом". Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.
На разминке перед матчем защитник почувствовал мышечный спазм, и тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем футболиста, выпустив вместо него Георгия Щенникова. К прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения, информирует Championat.com.
Васин должен восстановиться к матчу 28-го тура с "Зенитом". Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.
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