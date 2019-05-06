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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Виктор Васин может успеть восстановиться к матчу с "Зенитом"

Стал известен характер повреждения защитника ЦСКА Виктора Васина, из-за которого он пропустил матч 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2).

На разминке перед матчем защитник почувствовал мышечный спазм, и тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем футболиста, выпустив вместо него Георгия Щенникова. К прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения, информирует Championat.com.

Васин должен восстановиться к матчу 28-го тура с "Зенитом". Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.
Теги: Васин Зенит ЦСКА
Сегодня, 14:47
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#8  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Manchester United
Цитата: sraptakpain
я хоть и не за тех и не за тех,

Враньё,ты педальный.....

о, здорово заднеприводный тролль, а где твоя подружка скайлайн?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#7  Manchester United   (Сегодня, 16:21)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: sraptakpain
я хоть и не за тех и не за тех,

Враньё,ты педальный.....
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#6  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:19)
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Цитата: Городовой
автобус Гончаренко


Был бы "автобус" , не потеряли бы столько очков весной((( В том то и беда, что видимо Гончаренко отправляет защей играть высоко. потому и столько провалов пошло.

Что случилось с Бекао((( Был одним из лучших и самых надежных ЦЗ осенью. Весной- привоз за привозом((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#5  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 16:03)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Городовой
как автобус Гончаренко

я хоть и не за тех и не за тех, но не припомню я у коней в нашем чемпе автобусов. что бы это было основной тактикой - ну против реала обосновано. а в нашем чемпе не припомню таких матчей
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Нужно выпустить всех, кто не играл в этом сезоне - пусть покажут, на что способны в оставшихся 3-х матчах!


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 15:34)
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  •  (0)

да Зенит сейчас всем сольет на радостях ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 15:27)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
ак автобус Гончаренко

flushed flushed flushed flushed
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 15:15)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Васин это мощь.Новый Мальдини.Но нам уже фиолетово.Я бы на месте Семака выстроил игру от обороны,хотелось бы посмотреть как автобус Гончаренко будет играть первым номером и тот же Чалов много ли сможет при отсутствии зон.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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