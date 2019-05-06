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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артем Дзюба: если честно, думал, что титул мы оформим в матче с ЦСКА

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился радостью от чемпионства.

– Как себя чувствовали золотым для "Зенита" вечером субботы?

– Безумно счастлив, что все так сложилось. Если честно, изначально думал, что "Локомотив" сыграет в Туле вничью, и титул мы оформим в матче с ЦСКА. Парни сражались с "Ахматом" и в самом конце вырвали ничью: показали характер, создали много моментов. А Тула – реально красавцы, победили "Локо" без шансов.

– Где смотрели встречу "Арсенала" с железнодорожников?

– Забавно получилось: зенитовцы мучились в самолете, когда ждали, чем все закончится в Туле, а я – в поезде.

– Почему там?

– Не ожидал, что станем чемпионами в этом туре, поехал в Москву на день рождения к другу. И по пути посмотрел в прямом эфире две игры – сначала нашу в Грозном, потом тульскую. А уже по приезде на вокзале узнал, что мы взяли золото.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:36
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