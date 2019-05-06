Россия РПЛ 2018/19
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: если честно, думал, что титул мы оформим в матче с ЦСКА
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился радостью от чемпионства.
– Как себя чувствовали золотым для "Зенита" вечером субботы?
– Безумно счастлив, что все так сложилось. Если честно, изначально думал, что "Локомотив" сыграет в Туле вничью, и титул мы оформим в матче с ЦСКА. Парни сражались с "Ахматом" и в самом конце вырвали ничью: показали характер, создали много моментов. А Тула – реально красавцы, победили "Локо" без шансов.
– Где смотрели встречу "Арсенала" с железнодорожников?
– Забавно получилось: зенитовцы мучились в самолете, когда ждали, чем все закончится в Туле, а я – в поезде.
– Почему там?
– Не ожидал, что станем чемпионами в этом туре, поехал в Москву на день рождения к другу. И по пути посмотрел в прямом эфире две игры – сначала нашу в Грозном, потом тульскую. А уже по приезде на вокзале узнал, что мы взяли золото.
"Спорт-Экспресс"
– Как себя чувствовали золотым для "Зенита" вечером субботы?
– Безумно счастлив, что все так сложилось. Если честно, изначально думал, что "Локомотив" сыграет в Туле вничью, и титул мы оформим в матче с ЦСКА. Парни сражались с "Ахматом" и в самом конце вырвали ничью: показали характер, создали много моментов. А Тула – реально красавцы, победили "Локо" без шансов.
– Где смотрели встречу "Арсенала" с железнодорожников?
– Забавно получилось: зенитовцы мучились в самолете, когда ждали, чем все закончится в Туле, а я – в поезде.
– Почему там?
– Не ожидал, что станем чемпионами в этом туре, поехал в Москву на день рождения к другу. И по пути посмотрел в прямом эфире две игры – сначала нашу в Грозном, потом тульскую. А уже по приезде на вокзале узнал, что мы взяли золото.
"Спорт-Экспресс"
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