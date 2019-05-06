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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артем Дзюба: говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мыслями после победы в чемпионате России.

– Чем лично для вас сезон стал особенным?

– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским "Динамо" – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…

Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 15:55
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