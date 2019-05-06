Россия РПЛ 2018/19
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Артем Дзюба: говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился мыслями после победы в чемпионате России.
– Чем лично для вас сезон стал особенным?
– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским "Динамо" – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.
Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…
Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.
"Спорт-Экспресс"
– Чем лично для вас сезон стал особенным?
– Он вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским "Динамо" – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.
Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, все время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас "Зенит" сдуется, Дзюба сдуется…
Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдет немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал.
"Спорт-Экспресс"
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