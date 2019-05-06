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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат: врач "Зенита" выявил у Кокорина значительную отрицательную динамику

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Алексанра Кокорина, рассказала об итогах осмотра футболиста главным врачом петербургского клуба Михаилом Гришиным.

"Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 18:54
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