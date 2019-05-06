Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: врач "Зенита" выявил у Кокорина значительную отрицательную динамику
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Алексанра Кокорина, рассказала об итогах осмотра футболиста главным врачом петербургского клуба Михаилом Гришиным.
"Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
"Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
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