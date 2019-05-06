Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, на прениях попросил суд оправдать своего подзащитного по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком.
"Необходимо учесть, что состояние Соловчука, как психологическое, так и физическое, могло повлечь искажение событий, отложившихся в его памяти. Он действительно очень субъективно высказывался о том, что произошло.
Прошу суд оправдать Александра Кокорина по первому эпизоду, так как он не наносил ударов Соловчуку. Также прошу оправдать подзащитного по первому эпизоду за отсутствием предварительного сговора. Поводом нанесения лёгкого вреда здоровью Соловчуку послужили оскорбления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
"Необходимо учесть, что состояние Соловчука, как психологическое, так и физическое, могло повлечь искажение событий, отложившихся в его памяти. Он действительно очень субъективно высказывался о том, что произошло.
Прошу суд оправдать Александра Кокорина по первому эпизоду, так как он не наносил ударов Соловчуку. Также прошу оправдать подзащитного по первому эпизоду за отсутствием предварительного сговора. Поводом нанесения лёгкого вреда здоровью Соловчуку послужили оскорбления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
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