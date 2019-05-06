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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, на прениях попросил суд оправдать своего подзащитного по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком.

"Необходимо учесть, что состояние Соловчука, как психологическое, так и физическое, могло повлечь искажение событий, отложившихся в его памяти. Он действительно очень субъективно высказывался о том, что произошло.

Прошу суд оправдать Александра Кокорина по первому эпизоду, так как он не наносил ударов Соловчуку. Также прошу оправдать подзащитного по первому эпизоду за отсутствием предварительного сговора. Поводом нанесения лёгкого вреда здоровью Соловчуку послужили оскорбления", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 19:02
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Учитывая, что судья Абрамова отложила все дела по Захарченко ради Мамаева Кокорища, сколько будет думать в совещательной комнате? Уверен, что больше будет притворяться "думать", ибо решение уже готово.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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