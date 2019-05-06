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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Агент: если Чалов уйдет из ЦСКА, то только в европейский топ-клуб

Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал, есть ли интерес к его клиенту из Европы и может ли футболист покинуть команду во время летнего трансферного окна.

"Я вчера как раз был на матче ЦСКА — "Динамо", общался с президентом клуба. Мы внимательно следим за игроком. Но какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. В этом пока нет необходимости. Если будем рекомендовать переходить, только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки.

Точно ли останется летом? Не люблю делать такие прогнозы. Но у него еще есть потенциал для роста в этой молодой команде. Еще раз повторюсь: не вижу поводов для срочного ухода", - цитирует Варгу Sport24.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 21:08
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#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:14)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну значит не уйдёт...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  F.Totti.   (Сегодня, 21:11)
  • -1
  •  (3)
online

Бедный топ клуб,хотя если кому то нужен драйв,то история с Монако как наглядное пособие
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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