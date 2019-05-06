Россия РПЛ 2018/19
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Агент: если Чалов уйдет из ЦСКА, то только в европейский топ-клуб
Шандор Варга, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал, есть ли интерес к его клиенту из Европы и может ли футболист покинуть команду во время летнего трансферного окна.
"Я вчера как раз был на матче ЦСКА — "Динамо", общался с президентом клуба. Мы внимательно следим за игроком. Но какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. В этом пока нет необходимости. Если будем рекомендовать переходить, только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки.
Точно ли останется летом? Не люблю делать такие прогнозы. Но у него еще есть потенциал для роста в этой молодой команде. Еще раз повторюсь: не вижу поводов для срочного ухода", - цитирует Варгу Sport24.
"Я вчера как раз был на матче ЦСКА — "Динамо", общался с президентом клуба. Мы внимательно следим за игроком. Но какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. В этом пока нет необходимости. Если будем рекомендовать переходить, только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки.
Точно ли останется летом? Не люблю делать такие прогнозы. Но у него еще есть потенциал для роста в этой молодой команде. Еще раз повторюсь: не вижу поводов для срочного ухода", - цитирует Варгу Sport24.
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