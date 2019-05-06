Россия РПЛ 2018/19
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Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать ситуацию с полузащитником красно-зеленых Игорем Денисовым. На прошлой неделе в СМИ сообщалось, что 34-летний футболист уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды. Отмечалось, что Денисов был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии Семину.
"Денисов? Ничего не могу сказать по нему. Когда будет что рассказать, я скажу", - цитирует Семина Sport24.
"Денисов? Ничего не могу сказать по нему. Когда будет что рассказать, я скажу", - цитирует Семина Sport24.
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