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Ахмат
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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать ситуацию с полузащитником красно-зеленых Игорем Денисовым. На прошлой неделе в СМИ сообщалось, что 34-летний футболист уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды. Отмечалось, что Денисов был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии Семину.

"Денисов? Ничего не могу сказать по нему. Когда будет что рассказать, я скажу", - цитирует Семина Sport24.
Теги: Семин Локомотив Денисов
Сегодня, 21:23
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