Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, разобрал эпизод с водителем Виталием Соловчуком.

"Все обвинения — искусственные и надуманные, ни живые и ни мёртвые. По эпизоду с Соловчуком вину Мамаев признал частично, не отрицает факт причинения травм, которые диагностированы. Соловчук говорил, что Мамаев спокойно попросил девушку выйти из машины, после чего решил подойти и выяснить причину оскорблений. Договорённостей не было, умысла не было. Соловчук сам вышел из автомобиля и уверенно стоял, общался. Изначальное общение происходило спокойно. Последующие действия Мамаева обусловлены не хулиганскими побуждениями, а личной мотивацией. Не только оскорбления, но и удар в подбородок, причинивший боль.

Действия Соловчука привели к продолжению конфликта, ведь бывший гандболист весом 108 килограммов нанёс удар в подбородок. Неизвестно, чем бы всё закончилось, будь удар сильнее, мог Соловчук сидеть на скамье подсудимых. Действия Мамаева в отношении Соловчука не были хулиганскими побуждениями. Как следует из расшифровки с видеорегистратора, состоялся диалог, потерпевший продолжал уверенно стоять на своём и провоцировал конфликт, а не пытался извиниться", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 22:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 23:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные

Как рубанул бы Глеб Жеглов: "То есть, ты хочешь сказать, что никакого кошелька Кирпич не резал?"...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама