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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, попросил суд не наказывать его подзащитного и других фигурантов дела за преступления, которые они не совершали.

"В действиях Мамаева по эпизоду с Гайсиным нет вообще преступления, он не подлежит никакому наказанию. Квалификация есть только по Соловчуку. Прошу не оказывать обществу медвежью услугу, наказывая Мамаева и других за деяния, которые они не совершали. Ведь сейчас за этим делом все наблюдают и равняются на него.

Благоприятная обстановка данного процесса позволила донести позицию и защиты, и обвинения. Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ, прошу защитить права подсудимых", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев Краснодар
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