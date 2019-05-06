Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (12)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (12)
21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (34)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (34)
20:17
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
13:09
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (6)
Игорь Бушманов: заключение Кокорина и Мамаева скоро будет составлять год. Это более чем достаточно (6)
Адвокат: Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, попросил суд не наказывать его подзащитного и других фигурантов дела за преступления, которые они не совершали.
"В действиях Мамаева по эпизоду с Гайсиным нет вообще преступления, он не подлежит никакому наказанию. Квалификация есть только по Соловчуку. Прошу не оказывать обществу медвежью услугу, наказывая Мамаева и других за деяния, которые они не совершали. Ведь сейчас за этим делом все наблюдают и равняются на него.
Благоприятная обстановка данного процесса позволила донести позицию и защиты, и обвинения. Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ, прошу защитить права подсудимых", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"В действиях Мамаева по эпизоду с Гайсиным нет вообще преступления, он не подлежит никакому наказанию. Квалификация есть только по Соловчуку. Прошу не оказывать обществу медвежью услугу, наказывая Мамаева и других за деяния, которые они не совершали. Ведь сейчас за этим делом все наблюдают и равняются на него.
Благоприятная обстановка данного процесса позволила донести позицию и защиты, и обвинения. Мамаев и другие подсудимые стали жертвами гнёта СМИ, прошу защитить права подсудимых", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.