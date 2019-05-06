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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 мск.

По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев Краснодар Зенит
Вчера, 23:05
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