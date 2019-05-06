Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:55
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (1)
"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" и возглавил таблицу за тур до окончания чемпионата (1)
Вчера, 23:28
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (4)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (4)
Вчера, 22:20
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (22)
"Хочу вас попросить по-человечески не ломать наши судьбы" - Александр Кокорин обратился к судье (22)
Вчера, 22:03
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Адвокат Мамаева: все обвинения - искусственные и надуманные (1)
Вчера, 21:25
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы
Вчера, 21:23
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (4)
Юрий Семин: Денисов? Когда будет что рассказать, я скажу (4)
Вчера, 21:14
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (44)
Геннадий Орлов: думаю, у "Зенита" есть мощное желание вложить деньги в покупку российского топ-футболиста (44)
Вчера, 20:39
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
Вчера, 20:17
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов (3)
Вчера, 20:16
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (8)
Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (8)
Вчера, 19:04
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
Вчера, 19:02
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком (1)
Вчера, 18:36
Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше (2)
Никола Влашич: "Эвертон" продаст меня, если им предложат больше (2)
Вчера, 18:01
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
Вчера, 16:32
Феликс Брих обслужит матч "Аякс" - "Тоттенхэм"
Феликс Брих обслужит матч "Аякс" - "Тоттенхэм"
Вчера, 15:04
Джефферсон Фарфан больше не сыграет в этом сезоне (7)
Джефферсон Фарфан больше не сыграет в этом сезоне (7)
Вчера, 14:47
Виктор Васин может успеть восстановиться к матчу с "Зенитом" (9)
Виктор Васин может успеть восстановиться к матчу с "Зенитом" (9)
Вчера, 14:42
Никола Влашич выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево
Никола Влашич выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево
Вчера, 14:27
Никита Симонян: Дзюбе честь и хвала
Никита Симонян: Дзюбе честь и хвала
Вчера, 14:11
Павел Погребняк: очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит" (8)
Павел Погребняк: очень рад за питерскую команду, хотя давно уже не выступаю за "Зенит" (8)
Вчера, 13:52
Раздолье в центре обороны. Сборная неудачников 27-го тура (5)
Раздолье в центре обороны. Сборная неудачников 27-го тура (5)
Вчера, 13:43
Ветераны отечественного футбола возложили венки в Александровском саду в честь Дня победы (1)
Ветераны отечественного футбола возложили венки в Александровском саду в честь Дня победы (1)
Вчера, 13:28
Ахмед Айдамиров: переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже
Ахмед Айдамиров: переход Михаляка? Еще рано говорить об этом, ждите новостей чуть позже
Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 мск.
По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.
Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.
"Чемпионат.сом"
По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.
Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.
"Чемпионат.сом"
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