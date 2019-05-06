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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Агент: не исключено, что Мохаммади окажется в "Зените"

Шандор Варга, агент защитника "Ахмата" Милада Мохаммади, прокомментировал новость о том, что его клиент может перейти в "Зенит".

"Пока бы не хотелось это комментировать. Я сейчас нахожусь в России. Надо немного подождать. Но не исключено, что он окажется в Питере. "Зенит" сейчас чемпион, все хотят туда перейти. Есть интерес и от других команд. Больше говорить на эту тему не хотелось бы", - цитирует Варгу Sport24.
Теги: Зенит
Вчера, 23:13
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