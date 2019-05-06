Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Адвокат Кирилла Кокорина: да как он пощечиной нанес легкий вред здоровью?

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла, в ходе прений сторон на заседании суда выразил сомнение в том, что его подзащитный мог нанести вред здоровью пострадавшему.

– В "Кофемании" Александр по-отечески обнимал своего брата, оттаскивал его.

Судья под общий смех удивился: "Вы кого вообще защищаете?"

– Они же вместе идут, как единое целое...

Да как Кирилл пощечиной нанес легкий вред здоровью? В таком случае он уже должен быть чемпионом мира по пощечинам, знаете такой вид спорта? Как у Александра было бы наград уже.

У Пака три адвоката, как вы знаете. Значит, человеку есть, что скрывать. Не просто так Пак менял показания в ходе процесса.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Вчера, 23:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама