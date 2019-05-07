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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Павел Мамаев выступил с последним словом: каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт

Российский футболист Павел Мамаев в ходе прений сторон в Пресненском районном суде в понедельник выступил с последним словом.

"Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю.

Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.

Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты, и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы свое наказание почти за семь месяцев отбыли.

Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.

Приношу извинения всему обществу", - цитирует Мамаева Sport24.ru.
Теги: Мамаев Кокорин
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