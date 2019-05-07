Россия РПЛ 2018/19
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04:05
Павел Мамаев выступил с последним словом: каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт
Павел Мамаев выступил с последним словом: каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт
03:53
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
Хосеп Гвардиола: надеюсь, в последнем туре мы покажем игру, которой будет достаточно для чемпионства
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"Торпедо": вопрос увольнения Колыванова не стоит
Вчера, 22:43
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Павел Мамаев: хотим вернуться в спорт, это единственная работа, которую умеем делать (5)
Вчера, 22:20
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Вчера, 20:39
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Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде
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Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака" (8)
Вчера, 19:04
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"Ростов" и "Оренбург" интересуются защитником "Сочи"
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Джефферсон Фарфан больше не сыграет в этом сезоне (7)
Павел Мамаев выступил с последним словом: каждый день в неволе отдаляет нас от возвращения в спорт
Российский футболист Павел Мамаев в ходе прений сторон в Пресненском районном суде в понедельник выступил с последним словом.
"Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю.
Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.
Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты, и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы свое наказание почти за семь месяцев отбыли.
Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
Приношу извинения всему обществу", - цитирует Мамаева Sport24.ru.
"Много было сказано за все заседания. От себя хочу сказать, что в той части, которой заявил мой защитник, вину я признаю.
Я раскаиваюсь и хочу в очередной раз принести извинения потерпевшим и моей семье, которая пострадала больше меня.
Наказание в СИЗО, которое мы уже отбыли, заслужено. Хотелось бы на этом ограничиться. Хочу ссылаться на то, что мы весь процесс были открыты, и хотелось бы, чтобы это дело завершилось нормально для всех. Мы свое наказание почти за семь месяцев отбыли.
Хотелось бы вернуться в большой спорт, а это возможно только с освобождением. Каждый день в СИЗО нас от этой цели отдаляет, а это единственная работа, которую мы умеем делать на профессиональном уровне.
Приношу извинения всему обществу", - цитирует Мамаева Sport24.ru.
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