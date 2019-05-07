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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Игорь Шалимов - о матче ЦСКА - "Динамо": не было понятно, кто борется за ЛЧ, а кто - за стыки

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА - "Динамо", который состоялся 5 мая и завершился со счетом 2:2.

"По этой игре не было понятно, кто борется за Лигу чемпионов, а кто - за стыки. ЦСКА - очень молодая команда. Понятно, что им сейчас сложно отыграть ровно 10 игр подряд, не провалив ни одной, или провести все 90 минут матча без провалов на 10-15 минут, в которые соперник может забить два гола. ЦСКА будет сложно бороться за место в тройке, все-таки соперники поопытнее", - сказал Шалимов в программе "8-16" на телеканале "Матч-премьер".

Sport24.ru
Теги: Шалимов Краснодар ЦСКА Динамо
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