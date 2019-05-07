Россия РПЛ 2018/19
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Феликс Брих обслужит матч "Аякс" - "Тоттенхэм"
Игорь Шалимов - о матче ЦСКА - "Динамо": не было понятно, кто борется за ЛЧ, а кто - за стыки
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА - "Динамо", который состоялся 5 мая и завершился со счетом 2:2.
"По этой игре не было понятно, кто борется за Лигу чемпионов, а кто - за стыки. ЦСКА - очень молодая команда. Понятно, что им сейчас сложно отыграть ровно 10 игр подряд, не провалив ни одной, или провести все 90 минут матча без провалов на 10-15 минут, в которые соперник может забить два гола. ЦСКА будет сложно бороться за место в тройке, все-таки соперники поопытнее", - сказал Шалимов в программе "8-16" на телеканале "Матч-премьер".
Sport24.ru
"По этой игре не было понятно, кто борется за Лигу чемпионов, а кто - за стыки. ЦСКА - очень молодая команда. Понятно, что им сейчас сложно отыграть ровно 10 игр подряд, не провалив ни одной, или провести все 90 минут матча без провалов на 10-15 минут, в которые соперник может забить два гола. ЦСКА будет сложно бороться за место в тройке, все-таки соперники поопытнее", - сказал Шалимов в программе "8-16" на телеканале "Матч-премьер".
Sport24.ru
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