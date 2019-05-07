Россия РПЛ 2018/19
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"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
"Зенит" может вручить медаль семье Сарсании (1)
Геннадий Орлов: мне вручать медаль за чемпионство "Зенита" не надо
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что "Зенит" может вручить золотую медаль за победу в чемпионате России — 2018/19 семье бывшего спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании.
Сарсания скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.
"Наградить золотой медалью семью Сарсании будет благородно и правильно со стороны "Зенита". Все, кто приложил силы для чемпионства, должны получить золотую медаль. Это касается и Паредеса, и Лодыгина, и Кокорина. Сегодня же сам клуб определяет, кого наградить медалями. В Советском Союзе было такое правило, что медаль вручали футболистам, которые провели 50% матчей за клуб. Были, конечно, исключения, как в случае с Николаем Ларионовым, который из-за травмы не дотянул до этой отметки, но ему тогда вручили медаль. В России сейчас все пришли к мысли, что все работают на команду. Как не дать медаль Кокорину, который принимал участие в матчах и даже успел забить гол в составе "Зенита".
Вручат ли медаль мне? Я не прошу и не надо, я журналист и комментатор. Достаточно того, что ко мне люди относятся с уважением. Меня узнают на улицах. Кстати, у меня недавно была распечатка уникальных посетителей моего видеоблога ВКонтакте: там 44% посетителей из Санкт-Петербурга, 43% — из Москвы. В Москве же немало и зенитовцев. Это приятно", - цитирует Орлова Sport24.
Сарсания скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.
"Наградить золотой медалью семью Сарсании будет благородно и правильно со стороны "Зенита". Все, кто приложил силы для чемпионства, должны получить золотую медаль. Это касается и Паредеса, и Лодыгина, и Кокорина. Сегодня же сам клуб определяет, кого наградить медалями. В Советском Союзе было такое правило, что медаль вручали футболистам, которые провели 50% матчей за клуб. Были, конечно, исключения, как в случае с Николаем Ларионовым, который из-за травмы не дотянул до этой отметки, но ему тогда вручили медаль. В России сейчас все пришли к мысли, что все работают на команду. Как не дать медаль Кокорину, который принимал участие в матчах и даже успел забить гол в составе "Зенита".
Вручат ли медаль мне? Я не прошу и не надо, я журналист и комментатор. Достаточно того, что ко мне люди относятся с уважением. Меня узнают на улицах. Кстати, у меня недавно была распечатка уникальных посетителей моего видеоблога ВКонтакте: там 44% посетителей из Санкт-Петербурга, 43% — из Москвы. В Москве же немало и зенитовцев. Это приятно", - цитирует Орлова Sport24.
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