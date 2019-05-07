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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов: мне вручать медаль за чемпионство "Зенита" не надо

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что "Зенит" может вручить золотую медаль за победу в чемпионате России — 2018/19 семье бывшего спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании.

Сарсания скончался в октябре 2017 года в 49-летнем возрасте.

"Наградить золотой медалью семью Сарсании будет благородно и правильно со стороны "Зенита". Все, кто приложил силы для чемпионства, должны получить золотую медаль. Это касается и Паредеса, и Лодыгина, и Кокорина. Сегодня же сам клуб определяет, кого наградить медалями. В Советском Союзе было такое правило, что медаль вручали футболистам, которые провели 50% матчей за клуб. Были, конечно, исключения, как в случае с Николаем Ларионовым, который из-за травмы не дотянул до этой отметки, но ему тогда вручили медаль. В России сейчас все пришли к мысли, что все работают на команду. Как не дать медаль Кокорину, который принимал участие в матчах и даже успел забить гол в составе "Зенита".

Вручат ли медаль мне? Я не прошу и не надо, я журналист и комментатор. Достаточно того, что ко мне люди относятся с уважением. Меня узнают на улицах. Кстати, у меня недавно была распечатка уникальных посетителей моего видеоблога ВКонтакте: там 44% посетителей из Санкт-Петербурга, 43% — из Москвы. В Москве же немало и зенитовцев. Это приятно", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Зенит
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