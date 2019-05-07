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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Владислав Радимов: мое будущее? есть несколько вариантов

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился планами на будущее.

– "Зенит-2" вылетает из ФНЛ. Вы уже понимаете, где будете работать в следующем сезоне?

– Нет. С руководством встречи пока не было. У меня есть несколько вариантов. Думаю, скоро наступит ясность. При этом категорически не согласен с теми, кто утверждает, что "Зенит-2" надо закрыть, мол, пустая трата денег. Ни в коем случае! Просто нужно грамотно выстроить всю работу. Тогда не только в основе "Краснодара" появятся свои воспитанники. А то, что сегодня в чемпионском составе "Зенита" нет ни одного футболиста, который родился в Петербурге, это, мягко говоря, неправильно, – сказал Радимов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов
Сегодня, 09:00
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#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Владислав Радимов: мое будущее?


Алкоголизм.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 09:22)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Глагола на его место поставят. А в придачу к нему "говно-в-воротах" и вечносинего Говнюкова - команда-сказка будет.
Тогда не только в основе "Краснодара" появятся свои воспитанники.
Он не только регламент не знает, но и футбол не смотрит joy На Спартак посмотри. дерево гнилое, болотное. Глист буланый


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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