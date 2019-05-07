Россия РПЛ 2018/19
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Фабио Капелло: полтора года Кокорину? Это чересчур
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что 1.5 года заключения, которое требует дла форварда "Зенита" Александра Кокорина прокурор, это слишком много.
– Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком, – сказал Капелло, узнав требования гособвинителя. – Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жесткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
– Как поступили бы в подобной ситуации с провинившимся футболистом в Италии?
– Мне очень трудно дать ответ на этот вопрос – ни разу в своей тренерской карьере не сталкивался с таким случаем.
– Как считаете, после всего, что произошло с Кокориным, он способен вновь выйти на прежний уровень?
– Здесь все зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать все, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол.
– Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не раз публично выражал поддержку Кокорину. А как поступали бы вы?
– Точно так же – я на стороне Семака. Вы говорите, что "Зенит" собирается вручить Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России? Это абсолютно закономерно, если подобное предусмотрено регламентом чемпионата.
"Спорт-Экспресс"
– Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком, – сказал Капелло, узнав требования гособвинителя. – Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жесткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.
– Как поступили бы в подобной ситуации с провинившимся футболистом в Италии?
– Мне очень трудно дать ответ на этот вопрос – ни разу в своей тренерской карьере не сталкивался с таким случаем.
– Как считаете, после всего, что произошло с Кокориным, он способен вновь выйти на прежний уровень?
– Здесь все зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать все, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол.
– Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не раз публично выражал поддержку Кокорину. А как поступали бы вы?
– Точно так же – я на стороне Семака. Вы говорите, что "Зенит" собирается вручить Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России? Это абсолютно закономерно, если подобное предусмотрено регламентом чемпионата.
"Спорт-Экспресс"
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