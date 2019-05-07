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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Фабио Капелло: полтора года Кокорину? Это чересчур

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что 1.5 года заключения, которое требует дла форварда "Зенита" Александра Кокорина прокурор, это слишком много.

– Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком, – сказал Капелло, узнав требования гособвинителя. – Исходя из того, что читаю и слышал о деле Александра, считаю такую меру чересчур жесткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания.

– Как поступили бы в подобной ситуации с провинившимся футболистом в Италии?

– Мне очень трудно дать ответ на этот вопрос – ни разу в своей тренерской карьере не сталкивался с таким случаем.

– Как считаете, после всего, что произошло с Кокориным, он способен вновь выйти на прежний уровень?

– Здесь все зависит только от него самого. Александр должен осознать, что если судьба даст ему второй шанс, то им нужно обязательно попытаться воспользоваться. Кокорин – очень талантливый игрок, который должен до конца осознать все, что с ним произошло, и собрать волю в кулак для возвращения в большой футбол.

– Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не раз публично выражал поддержку Кокорину. А как поступали бы вы?

– Точно так же – я на стороне Семака. Вы говорите, что "Зенит" собирается вручить Кокорину золотую медаль за победу в чемпионате России? Это абсолютно закономерно, если подобное предусмотрено регламентом чемпионата.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Капелло Кокорин Зенит
Сегодня, 09:16
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