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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Русская девушка Адриано рассказала, как футболист удивил ее на отдыхе в Дубае

Девушка нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала своим подписчикам, как бразильский футболист удивил ее на отдыхе в Дубае.

"Лежишь на пляже, грустишь и скучаешь по своей любви, и хочешь домой, как через пять минут появляется он с цветами, стоит и смотрит на тебя довольный! Моя любовь!!!" — написала россиянка в инстаграме.


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A post shared by Катюша Дорожко (@dorozhko) on


Теги: Адриано Спартак
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#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 09:37)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эталонная русская НАТАША из палаты мер и весов.

laughing laughing laughing
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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