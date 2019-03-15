Русская девушка Адриано рассказала, как футболист удивил ее на отдыхе в Дубае

Девушка нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко рассказала своим подписчикам, как бразильский футболист удивил ее на отдыхе в Дубае."Лежишь на пляже, грустишь и скучаешь по своей любви, и хочешь домой, как через пять минут появляется он с цветами, стоит и смотрит на тебя довольный! Моя любовь!!!" — написала россиянка в инстаграме.