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Локомотив
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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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ЦСКА обдумывает продажу Фернандеса "Зениту" за 30 млн евро

В ЦСКА обдумывают возможность продажи правого защитника Марио Фернандеса "Зениту".

Армейцы готовы рассмотреть возможность продажи защитника за 30 млн евро, сообщает "Чемпионат.сом".

Продажа футболиста станет более вероятной, если ЦСКА не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сейчас армейцы идут в РПЛ четвертыми, отставая от зоны ЛЧ на на два очка за три тура до конца сезона.

Сам Фернандес не хочет уходить из клуба, но согласится на трансфер по личной просьбе президента ЦСКА Евгения Гинера.
Теги: Фернандес ЦСКА Зенит
Сегодня, 13:17
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23
(6)
#23  Neighbor   (Сегодня, 14:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Мля, и это говорит болельщик поросятни, где каждый второй трансфер - это провал...

Мля, и это говорит быдлельщик команды, где провальный - каждый первый трансфер, привет Алене Але-нары и прочим Мулановым, просто трансферов сейчас нет, ибо ослы в руководстве, не стали в свое время своих воспитанников в состав вводить, сейчас просто денег нет и хватают кого попало. Ослы же 10 лет назад шептали "Цииска клуб богатый, просто купит лучших российских игроков - и все"(с) Один харьковский еврозек сказал.
Знаешь, почему вас на Парад Победы не зовут, хоть вы все стенки обоссали, что мол тоже армейцы? Именно потому, что дальше своего носа не видите, а при марше в колонне это заканчивается тем, что ваш нос оказывается в чьей-то жопе, что прикольно. но на параде не в тему.
Так что шагайте в Ватутинки, сороконожкой!


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#22  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:20)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: miktar
ЦИРК, А НЕ ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ.


Да это цирк и главный клоун в нем газпрём..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#21  Шмайхель   (Сегодня, 14:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zaraza
их типичный принцип. главное, что б другим было хуже, а не самим хорошо
Чем нам плохо,что кони продадут своего лучшего игрока в бомжарню ? Чем нам хорошо ,что зинка купит лучшего игрока конюшни ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#20  scorpion 69  колпино (Сегодня, 14:14)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Была цифра 20лямов,щас уже 30,завтра 40,короче нахрен он нужен за такую сумму,от балласта избавиться,и норм игрока купить,а не этот хлам
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#19  miktar   (Сегодня, 14:11)
  • +2
  •  (4)

Не надо этого делать, Марио давно стал своим.

Цитата: ale
Продают фернандеса и зенит ложится под коней. Все всех устроит.


ЦИРК, А НЕ ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#18  xarm  Питер (Сегодня, 14:06)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем он нужен?, пусть в конюшне сидит.Бред какой-то.


--------------------
Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009 [жалоба]
#17  Шмайхель   (Сегодня, 14:04)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Манекен Заболотного
..
Там ,по ситуации ,скорее заболотный - песдюк Манекена!


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#16  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:03)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Даже, с паспортом - слишком дорого! Ну, и 29 - не мальчик уже...
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#15  ale  Вятка (Сегодня, 14:00)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Продают фернандеса и зенит ложится под коней. Все всех устроит.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#14  Zaraza  Далеко (Сегодня, 14:00)
  • +2
  •  (12)

Цитата: P. Holmberg
Сделка между Зенитом и ЦСКА. а полыхает у свиней)))

а чему удивляться.там пердак разбит будто кратер, вот и полыхает как обычно. их типичный принцип. главное, что б другим было хуже, а не самим хорошо
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#13  sanyapytilin   (Сегодня, 13:59)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Караваева вернём, будет не хуже. За 30 млн. Гинер продаст, даже не сомневаюсь...

Neighbor,
Мля, и это говорит болельщик поросятни, где каждый второй трансфер - это провал...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#12  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 13:57)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Колян Безмолвный
Вы предали...

Жиркова можно обратно вернуть smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:51)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вы предали Анюкова!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Neighbor   (Сегодня, 13:49)
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
Новый Марио, только молодой и за 2 копейки, как любит Гинер)))

Ага, уже возвращают. Страндберга. Как любит Гинер joy Киминсон на сдачу


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:47)
  • -2
  •  (18)

Сделка между Зенитом и ЦСКА. а полыхает у свиней)))

Если это правда, то скорее всего уже найден игрок на замену. Новый Марио, только молодой и за 2 копейки, как любит Гинер)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  Neighbor   (Сегодня, 13:45)
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Не смейте ложиться под газовую муйню!

Это ты голубому пулу сказал? Просьбу клубов помнишь? Они уже давно лежат и копытами не дрыгают.
Цитата: Кот КБ Матроскин
"Лучше Фернандеса,чем палец...." подумал Гинер

stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:29)
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё одного русского парня загубят.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 13:24)
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
"Лучше Фернандеса,чем палец...." подумал Гинер
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#5  syapa  Кострома (Сегодня, 13:24)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игрок, конечно, хороший. Но 30 млн за почти 29-летнего защитника? Даже для "Зенита" это безумие, а для ЦСКА - очередная суперсделка.
Регистрация: 4.09.2014 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:24)
  • -14
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
за 30 можно взять игрока получше. нежели второсортный бразил


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 13:22)
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
продано innocent
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#2  Шмайхель   (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА обдумывает продажу Фернандеса "Зениту" за 30 млн евро
Кони ,прекращайте ! Не смейте ложиться под газовую муйню!


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:20)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нашли предмет торга денежные мешки.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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