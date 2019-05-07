Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА обдумывает продажу Фернандеса "Зениту" за 30 млн евро
В ЦСКА обдумывают возможность продажи правого защитника Марио Фернандеса "Зениту".
Армейцы готовы рассмотреть возможность продажи защитника за 30 млн евро, сообщает "Чемпионат.сом".
Продажа футболиста станет более вероятной, если ЦСКА не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сейчас армейцы идут в РПЛ четвертыми, отставая от зоны ЛЧ на на два очка за три тура до конца сезона.
Сам Фернандес не хочет уходить из клуба, но согласится на трансфер по личной просьбе президента ЦСКА Евгения Гинера.
Армейцы готовы рассмотреть возможность продажи защитника за 30 млн евро, сообщает "Чемпионат.сом".
Продажа футболиста станет более вероятной, если ЦСКА не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Сейчас армейцы идут в РПЛ четвертыми, отставая от зоны ЛЧ на на два очка за три тура до конца сезона.
Сам Фернандес не хочет уходить из клуба, но согласится на трансфер по личной просьбе президента ЦСКА Евгения Гинера.
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