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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Артур Саркисов: сделаю все, чтобы восстановиться к матчу с "Зенитом"

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов рассказал о сроках своего возвращения в строй. Футболист красноярской команды получил травму в матче 24-го тура РПЛ против "Спартака" (0:2) 21 апреля.

Саркисову диагностировали надрыв мышц задней поверхности бедра. Сообщалось, что восстановление займет до трех недель.

"Сейчас я восстанавливаюсь после травмы. Планировал помочь команде в матчах против "Краснодара" и "Динамо", но, скорее всего, не успею восстановиться. Сделаю все, чтобы хотя бы в последней игре с "Зенитом" сыграть и помочь команде", - цитирует Саркисова Sport24.
Теги: Саркисов Енисей Зенит
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