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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
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16 Енисей 27 19
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Фернандес перейдёт в "Зенит"?



 

«Зениту» надо покупать Фернандеса. Нужна ли сделка ЦСКА и самому Марио?

Об интересе петербуржцев к лучшему защитнику страны поговаривают давно, но сегодня на «Чемпионате» появилась фактурная новость с суммами и обстоятельствами, похоже, имеющая под собой почву. Rusfootball.info разбирается, стоит ли нам ожидать самого крупного внутреннего трансфера со времён Данни.

Когда-то Марио мог перейти в "Реал", а осенью утешал мадридцев после поражений. Фото: Soccer.ru

«Зенит»


Мотивация петербуржцев в этой истории проще и понятнее, чем у остальных сторон. Фланги обороны были и остались самыми проблемными зонами по ходу чемпионского сезона, не усиливать их дальше в преддверии возвращения в Лигу чемпионов просто нельзя. А тут имеется возможность без ущерба по лимиту, который пока никто не отменял (да и не отменит, лишь изменит форму), взять абсолютно топового игрока по российским меркам и сильного – по меркам группового этапа Лиги чемпионов.

Президент «Зенита» Александр Медведев сразу после завоевания чемпионства заявил, что пора ставить перед собой высокие европейские цели – выходить из группы. Зимой «Зенит» великолепно распорядился средствами с продажи Паредеса, потому теперь вряд ли испугается тратиться. Эффективность имеется, значит деньги найдутся. Надобность – тоже: несмотря на чемпионство, испанский аутсайдер болезненно указал на место команды в европейском футболе.

Конечно, при покупке любого игрока существуют риски, но если мы говорим о пресловутой потере мотивации, то в случае с Марио она наименее вероятна. Да, возможно, Фернандес впахивает на полную, чтобы уехать в Европу, а с переходом в «Зенит» потеряет надежду на переезд в топовый чемпионат. Но кажется, что русского бразильца не так уж манят крутые лиги – он давно на высоком уровне и давно мог бы уехать, но вместо этого год за годом отдаёт всего себя в играх за ЦСКА. Вряд ли профессиональное отношение Марио кардинально поменяется с цветом футболки.

ЦСКА


Небольшой части одной крупной продажи прошлым летом Евгению Гинеру хватило, чтобы создать новую команду. Как показала весна, пока всё-таки на будущее – своей нестабильностью ребята Гончаренко, видимо, лишат владельца важного источника дохода. Даже если они заберутся на третью строчку, проход двух раундов квалификации выглядит не таким уж вероятным. Ну а поскольку ЦСКА не имеет таких спонсоров, как «Газпром», даже с Лигой чемпионов задача по поиску финансирования ставится постоянно.

«Спартак» после непопадания в Лигу чемпионов продал Квинси Промеса прямо в августе, так что и судьба Фернандеса может решиться нескоро. Конечно, Гинер не хочет усиливать конкурента, между клубами даже заключено джентльменское соглашение, по которому они договорились не претендовать на игроков друг друга. Но помочь Евгению Ленноровичу с финансированием клуба, который остался без лигочемпионских призовых, будет вполне по-джентльменски.

В связи с этим ещё более интригующим становится игра в воскресенье. «Зенит» вроде бы интересует только моральная сторона вопроса: награждение и праздник после поражения будут выглядеть не так, как хотелось бы. Но если «Зенит» хочет заполучить Марио Фернандеса, в его интересах не дать ЦСКА набрать больше очка.

Может ли Гинер позволить себе не продавать Марио при непопадании в Лигу чемпионов, мы не знаем. Но знаем, что даже в этом случае Фернандесом необязательно усиливать конкурента. Выручить пару десятков миллионов евро не должно стать проблемой – в Европе наверняка найдутся покупатели. Но если речь идёт о 30, то здесь репутация ЦСКА работает против клуба: никто не хочет, чтобы у них в клубе появился новый Жо, Жирков, Красич, Муса, Думбия или Головин (при всём уважении, пока Саша не перевернул европейские представления об игроках из ЦСКА). Стоит ли лишний десяток миллионов неуязвимости прямого конкурента? Опять же, решать Гинеру, который знает свою финансовую ситуацию.



Марио


Уникальный человек. Он успел сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира, но не выучил ни слова по-русски. Он провёл в России 7 лет, но по-прежнему одинок и спешит уезжать с базы в свою пустую московскую квартиру. Фернандес вполне мог бы играть за условный «Тоттенхэм», однако по-прежнему продолжает занимать последние места в Лиге чемпионов с ЦСКА.

«Чемпионат» пишет, что по просьбе Гинера Марио согласится на переход в «Зенит». Да и повышение зарплаты наверняка поможет принять такое решение. Но в сентябре Фернандесу исполнится 29, значит следующая возможность переехать в Европу появится уже после 30 лет. И она будет не такой привлекательной и многообещающей, как сейчас – условная Турция вместо Италии или Испании.

В России Марио мало что держит – только клуб, где в него всегда верили и любили. Он не обустроил здесь свой быт, его семья далеко, поэтому, если хочется попробовать себя в настоящем футболе, а не в том, где Фернандес уже много лет доминирует, надо дёргать агентов и искать варианты сейчас.

Но почему-то наш соотечественник никуда не рвётся. Боязнь перемен? Так и в России его жизнь непохожа на райскую. Нежелание впахивать каждый день? Так и в России Марио работает как машина, хотя мог бы сбавить обороты и всё равно оставаться лучшим. Так и хочется сказать: загадочная русская душа.

В следующих сериях…


Болельщики ЦСКА могут отплёвываться от ненавистных журналистов, которые снова что-то мутят, и делать вид, что всё спокойно, раз нет информации на официальном сайте, но сделка действительно выглядит вполне возможной. «Зениту» нужен Марио, ЦСКА нужны деньги – клубы вполне могут удовлетворить потребности друг друга. Но торопиться с принятием решения руководству ЦСКА явно не стоит: нужно срочно изучать спрос на Марио в Европе и стимулировать его. Получится добыть хорошие деньги и не отдать игрока конкуренту – прекрасно. Удастся с помощью европейских конкурентов выбить из «Зенита» побольше денег – ну, хотя бы какой-то плюс.

Теоритически существует, правда, и третий вариант – показать амбиции и намерение вернуться в ранг топ-клуба, не становиться низшим звеном пищевой цепи, никому не продавать Фернандеса и попытаться снова усилить команду за бесценок какими-то молоденькими ребятишками, которых Марио поведёт за собой. Но есть ли такой вариант у Гинера в реальности мы, опять же, не в курсе.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит ЦСКА Фернандес Гинер
Сегодня, 14:49
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16
(11)
#16  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:59)
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  •  (0)
online

Цитата: robinzen
Преданность клубу - это хорошо говорит об игроке. Но надо же и развиваться, в конце-концов...

развиваться и Зенит - где тут общий знаменатель?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Преданность клубу - это хорошо говорит об игроке. Но надо же и развиваться, в конце-концов...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  Яamon   (Сегодня, 15:58)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
стервятники в своем стиле. цска сейчас важно не прогнуться под газовую куйню, иначе дорожка будет протоптана. позже по ней за мешки газового бабла пойдут гнить в нац.проект ахметов, обляков, чалов, сигурдссон
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#13  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:56)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Romgus
Что говорит - никогда никогда не заявлял

разочарую, но уже много раз про это говорили. интересуйтесь больше темой, о которой пишете
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#12  Romgus  Самара (Сегодня, 15:51)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Zaraza
ну кто такое пишет.он сто раз сказал что говорить в целом может, но просто тупо боится сказать не то.

но никто же никогда не слышал, как он говорит. От партнёров, тренеров было только "он всё понимает". Что говорит - никогда никогда не заявлял

Цитата: -Frank Dux-
Жорже Машаду, представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают продажу бразильского игрока в «Зенит» за 30 миллионов евро.

«Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», — сказал Машаду

а это тут причём вообще? Или то, что агент сказал об отсутствии официальных переговоров, когда-то помешало какому-либо трансферу состояться?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#11  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sraptakpain
зато определенно свою зарплату отбивает бесплатный маркизио

Ну тут можно и Витиньо притянуть,
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#10  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 15:44)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
За 30 млн. его покупать никто не будет. За Глушакова тоже просили 20, в итоге продали за 8...Жадность губит.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 15:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Глупый вопрос... конечно переходить!
Такой шанс один раз в жизни выпадает, поиграть за Великий Зенит!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (2)

Раньше окончания чемпионата даже задумываться об этом не стоит...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  -Frank Dux-   (Сегодня, 15:15)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Городовой
.Да и вообще данные обсуждения глупость ввиду того что есть слухи только и не факт что реальные.Зенит то 20 предлагал,30 выкладывать точно не станет в любом случае.

да конечно. А то, что к вам вернулся Антон Евменов из ЦСКА, который и покупал к нам Марио ты как расценишь? laughing


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#6  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 15:14)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Городовой
Фернандес их не стоит.

зато определенно свою зарплату отбивает бесплатный маркизио
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#5  -Frank Dux-   (Сегодня, 15:12)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Жорже Машаду, представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают продажу бразильского игрока в «Зенит» за 30 миллионов евро.

«Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», — сказал Машаду flushed smile


--------------------
ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#4  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зениту надо креативного в центре, чтобы мог пасы раздавать, как Ромка Широков, Костя Зырянов.
Умного игрока. Пока такого нет в команде, к сожалению.
За 30 ку покупать 30 летнего защитника-вингера, как-то спорно.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#3  Vadimus_I  г.Уфа (Сегодня, 15:11)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Марио, не переходи, не предавай свой клуб как бздюбель-Иуда. Будь мужиком, а не крысой.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:09)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Не о чем.Фернандесу к тридцати,с мотивацией большие вопросы.Да и в полезности Зениту есть вопросы.Слаб в обороне,проигрывает позиции,не добегает.Данные обсуждения глупость ввиду того что есть слухи только и не факт что реальные.Зенит то 20 предлагал,30 выкладывать точно не станет в любом случае.Фернандес их не стоит.И не важно какие там цены на сайтах это все беллетристика.Факт в том что никаких официальных переговоров нет.Да и я бы поспорил нужен ли нам Фернандес.Игроки Цска нигде себя проявить не могут по хорошему.Те кто клуб покинули или в арендах хоть кто то на слуху?В век ФП отдавать такую сумму за паспорт идиотизм и только.Для Цска это конечно выгода как и агентов-продать игрока который через пару лет не будет стоить и десятки ввиду возраста.По мне пусть дальше в Цска играет.Не балласт конечно,но и не панацея.Далеко прямо скажем не Кришито с его радиоуправляемыми подачами,игрой в обороне и универсализмом,а скорее бегунок аля Смольников с лучшей техникой и обводкой и только.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 14:58)
  • 0
  •  (8)
online

не выучил ни слова по-русски

ну кто такое пишет.он сто раз сказал что говорить в целом может, но просто тупо боится сказать не то.
Он провёл в России 7 лет, но по-прежнему одинок

обычные черты характера
Боязнь перемен?

и тут тоже сто раз говорилось
блин.статья - какая то ахинея
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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