«Зениту» надо покупать Фернандеса. Нужна ли сделка ЦСКА и самому Марио?

Об интересе петербуржцев к лучшему защитнику страны поговаривают давно, но сегодня на «Чемпионате» появилась фактурная новость с суммами и обстоятельствами, похоже, имеющая под собой почву. Rusfootball.info разбирается, стоит ли нам ожидать самого крупного внутреннего трансфера со времён Данни.

Когда-то Марио мог перейти в "Реал", а осенью утешал мадридцев после поражений. Фото: Soccer.ru