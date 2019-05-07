Россия РПЛ 2018/19
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«Зениту» надо покупать Фернандеса. Нужна ли сделка ЦСКА и самому Марио?
Об интересе петербуржцев к лучшему защитнику страны поговаривают давно, но сегодня на «Чемпионате» появилась фактурная новость с суммами и обстоятельствами, похоже, имеющая под собой почву. Rusfootball.info разбирается, стоит ли нам ожидать самого крупного внутреннего трансфера со времён Данни.
Когда-то Марио мог перейти в "Реал", а осенью утешал мадридцев после поражений. Фото: Soccer.ru
«Зенит»
Мотивация петербуржцев в этой истории проще и понятнее, чем у остальных сторон. Фланги обороны были и остались самыми проблемными зонами по ходу чемпионского сезона, не усиливать их дальше в преддверии возвращения в Лигу чемпионов просто нельзя. А тут имеется возможность без ущерба по лимиту, который пока никто не отменял (да и не отменит, лишь изменит форму), взять абсолютно топового игрока по российским меркам и сильного – по меркам группового этапа Лиги чемпионов.
Президент «Зенита» Александр Медведев сразу после завоевания чемпионства заявил, что пора ставить перед собой высокие европейские цели – выходить из группы. Зимой «Зенит» великолепно распорядился средствами с продажи Паредеса, потому теперь вряд ли испугается тратиться. Эффективность имеется, значит деньги найдутся. Надобность – тоже: несмотря на чемпионство, испанский аутсайдер болезненно указал на место команды в европейском футболе.
Конечно, при покупке любого игрока существуют риски, но если мы говорим о пресловутой потере мотивации, то в случае с Марио она наименее вероятна. Да, возможно, Фернандес впахивает на полную, чтобы уехать в Европу, а с переходом в «Зенит» потеряет надежду на переезд в топовый чемпионат. Но кажется, что русского бразильца не так уж манят крутые лиги – он давно на высоком уровне и давно мог бы уехать, но вместо этого год за годом отдаёт всего себя в играх за ЦСКА. Вряд ли профессиональное отношение Марио кардинально поменяется с цветом футболки.
ЦСКА
Небольшой части одной крупной продажи прошлым летом Евгению Гинеру хватило, чтобы создать новую команду. Как показала весна, пока всё-таки на будущее – своей нестабильностью ребята Гончаренко, видимо, лишат владельца важного источника дохода. Даже если они заберутся на третью строчку, проход двух раундов квалификации выглядит не таким уж вероятным. Ну а поскольку ЦСКА не имеет таких спонсоров, как «Газпром», даже с Лигой чемпионов задача по поиску финансирования ставится постоянно.
«Спартак» после непопадания в Лигу чемпионов продал Квинси Промеса прямо в августе, так что и судьба Фернандеса может решиться нескоро. Конечно, Гинер не хочет усиливать конкурента, между клубами даже заключено джентльменское соглашение, по которому они договорились не претендовать на игроков друг друга. Но помочь Евгению Ленноровичу с финансированием клуба, который остался без лигочемпионских призовых, будет вполне по-джентльменски.
В связи с этим ещё более интригующим становится игра в воскресенье. «Зенит» вроде бы интересует только моральная сторона вопроса: награждение и праздник после поражения будут выглядеть не так, как хотелось бы. Но если «Зенит» хочет заполучить Марио Фернандеса, в его интересах не дать ЦСКА набрать больше очка.
Может ли Гинер позволить себе не продавать Марио при непопадании в Лигу чемпионов, мы не знаем. Но знаем, что даже в этом случае Фернандесом необязательно усиливать конкурента. Выручить пару десятков миллионов евро не должно стать проблемой – в Европе наверняка найдутся покупатели. Но если речь идёт о 30, то здесь репутация ЦСКА работает против клуба: никто не хочет, чтобы у них в клубе появился новый Жо, Жирков, Красич, Муса, Думбия или Головин (при всём уважении, пока Саша не перевернул европейские представления об игроках из ЦСКА). Стоит ли лишний десяток миллионов неуязвимости прямого конкурента? Опять же, решать Гинеру, который знает свою финансовую ситуацию.
Фото: РИА Новости
Марио
Уникальный человек. Он успел сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира, но не выучил ни слова по-русски. Он провёл в России 7 лет, но по-прежнему одинок и спешит уезжать с базы в свою пустую московскую квартиру. Фернандес вполне мог бы играть за условный «Тоттенхэм», однако по-прежнему продолжает занимать последние места в Лиге чемпионов с ЦСКА.
«Чемпионат» пишет, что по просьбе Гинера Марио согласится на переход в «Зенит». Да и повышение зарплаты наверняка поможет принять такое решение. Но в сентябре Фернандесу исполнится 29, значит следующая возможность переехать в Европу появится уже после 30 лет. И она будет не такой привлекательной и многообещающей, как сейчас – условная Турция вместо Италии или Испании.
В России Марио мало что держит – только клуб, где в него всегда верили и любили. Он не обустроил здесь свой быт, его семья далеко, поэтому, если хочется попробовать себя в настоящем футболе, а не в том, где Фернандес уже много лет доминирует, надо дёргать агентов и искать варианты сейчас.
Но почему-то наш соотечественник никуда не рвётся. Боязнь перемен? Так и в России его жизнь непохожа на райскую. Нежелание впахивать каждый день? Так и в России Марио работает как машина, хотя мог бы сбавить обороты и всё равно оставаться лучшим. Так и хочется сказать: загадочная русская душа.
В следующих сериях…
Болельщики ЦСКА могут отплёвываться от ненавистных журналистов, которые снова что-то мутят, и делать вид, что всё спокойно, раз нет информации на официальном сайте, но сделка действительно выглядит вполне возможной. «Зениту» нужен Марио, ЦСКА нужны деньги – клубы вполне могут удовлетворить потребности друг друга. Но торопиться с принятием решения руководству ЦСКА явно не стоит: нужно срочно изучать спрос на Марио в Европе и стимулировать его. Получится добыть хорошие деньги и не отдать игрока конкуренту – прекрасно. Удастся с помощью европейских конкурентов выбить из «Зенита» побольше денег – ну, хотя бы какой-то плюс.
Теоритически существует, правда, и третий вариант – показать амбиции и намерение вернуться в ранг топ-клуба, не становиться низшим звеном пищевой цепи, никому не продавать Фернандеса и попытаться снова усилить команду за бесценок какими-то молоденькими ребятишками, которых Марио поведёт за собой. Но есть ли такой вариант у Гинера в реальности мы, опять же, не в курсе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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