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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

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Агент Фернандеса: переход в "Зенит"? Пока это невозможно

Жорже Машаду, представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к его клиенту.

Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают продажу бразильского игрока в "Зенит" за 30 миллионов евро.

"Правда, что Фернандес может перейти в "Зенит"? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем", - цитирует Машаду Sport24.
Теги: Фернандес Зенит ЦСКА
Сегодня, 15:19
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(5)
#3  Яamon   (Сегодня, 16:00)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
дыма без огня не бывает. зина, как обычно, шакалит
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:40)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это радует.Новость от источника Шнобель Атамян который про всех с бровки знает?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  -Frank Dux-   (Сегодня, 15:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
smile


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ОУКС!
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
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