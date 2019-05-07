Россия РПЛ 2018/19
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14:32
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
13:32
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РФС подал заявку на использование ВАР в ответных матчах 1/2 финала Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный союз футбольных ассоциаций (IFAB) о применении системы видеоассистента рефери (ВАР) в ответных полуфинальных матчах Кубка России.
"РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, решение станет известно до конца недели", – приводит слова руководителя проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина ТАСС.
"РФС направил заявку в IFAB об использовании системы в ответных полуфинальных играх Кубка страны, решение станет известно до конца недели", – приводит слова руководителя проекта по внедрению ВАР в России Леонида Калошина ТАСС.
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