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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Агент: только сам Измайлов сделает заявление, что он завершил карьеру

Паулу Барбоза, агент экс-полузащитника сборной России Марата Измайлова рассказал, что его клиент еще не принял решение о завершении футбольной карьеры.

"Только сам Марат сделает заявление, что он закончил карьеру. Сейчас он в Португалии и пока не думает о том, чтобы объявить о завершении своей футбольной карьеры. Мы с ним общаемся, он работает и у него есть свои дела. Он периодически играет в футбол на любительском уровне. Все дело в том, что у него семья в Португалии, и ему непросто уезжать от семьи.

Если он ничего не говорит о своем будущем, значит у него есть какие-то мысли. Связаны ли эти мысли только с Португалией? Необязательно. Я не могу сказать, до какого возраста он может играть в футбол. Только Марат Измайлов может ответить на этот вопрос. Думаю, что два-три года минимум он еще может поиграть футбол на профессиональном уровне", - цитирует Барбозу Sport24.
Теги: Измайлов
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