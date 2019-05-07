Россия РПЛ 2018/19
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Агент: только сам Измайлов сделает заявление, что он завершил карьеру
Паулу Барбоза, агент экс-полузащитника сборной России Марата Измайлова рассказал, что его клиент еще не принял решение о завершении футбольной карьеры.
"Только сам Марат сделает заявление, что он закончил карьеру. Сейчас он в Португалии и пока не думает о том, чтобы объявить о завершении своей футбольной карьеры. Мы с ним общаемся, он работает и у него есть свои дела. Он периодически играет в футбол на любительском уровне. Все дело в том, что у него семья в Португалии, и ему непросто уезжать от семьи.
Если он ничего не говорит о своем будущем, значит у него есть какие-то мысли. Связаны ли эти мысли только с Португалией? Необязательно. Я не могу сказать, до какого возраста он может играть в футбол. Только Марат Измайлов может ответить на этот вопрос. Думаю, что два-три года минимум он еще может поиграть футбол на профессиональном уровне", - цитирует Барбозу Sport24.
"Только сам Марат сделает заявление, что он закончил карьеру. Сейчас он в Португалии и пока не думает о том, чтобы объявить о завершении своей футбольной карьеры. Мы с ним общаемся, он работает и у него есть свои дела. Он периодически играет в футбол на любительском уровне. Все дело в том, что у него семья в Португалии, и ему непросто уезжать от семьи.
Если он ничего не говорит о своем будущем, значит у него есть какие-то мысли. Связаны ли эти мысли только с Португалией? Необязательно. Я не могу сказать, до какого возраста он может играть в футбол. Только Марат Измайлов может ответить на этот вопрос. Думаю, что два-три года минимум он еще может поиграть футбол на профессиональном уровне", - цитирует Барбозу Sport24.
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