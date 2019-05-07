Россия РПЛ 2018/19
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Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти
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Александр Егоров: "Рубин" не должен был бить пенальти в матче с "Оренбургом"
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Владимир Москалев ошибочно назначил пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с "Рубином" (0:2). Судья посчитал, что защитник Михаил Сиваков сыграл рукой в штрафной.
"У "Рубина" одиннадцатиметрового не должно было быть. Понятно, что удар сильный, показалось, что мяч в руку попал, но на самом деле он пришелся на ребра. По косвенным признакам арбитру показалось, что мяч попал в руку", - цитирует Егорова Sport24.
"У "Рубина" одиннадцатиметрового не должно было быть. Понятно, что удар сильный, показалось, что мяч в руку попал, но на самом деле он пришелся на ребра. По косвенным признакам арбитру показалось, что мяч попал в руку", - цитирует Егорова Sport24.
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