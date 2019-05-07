Россия РПЛ 2018/19
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|27
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ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
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|67
|2
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|35
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|3
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Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
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14:32
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Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти (1)
13:32
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Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
12:11
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
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СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов"
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Тамбове" в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
Если "Зенит" не продлит контракт с игроком, то "Тамбов" готов предложить контракт Жиркову. Сам футболист не прочь перебраться в тамбовский клуб.
Напомним, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001 по 2003 год выступал за местный "Спартак".
"Чемпионат.сом"
Если "Зенит" не продлит контракт с игроком, то "Тамбов" готов предложить контракт Жиркову. Сам футболист не прочь перебраться в тамбовский клуб.
Напомним, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001 по 2003 год выступал за местный "Спартак".
"Чемпионат.сом"
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