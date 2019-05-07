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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов"

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков может продолжить карьеру в "Тамбове" в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.

Если "Зенит" не продлит контракт с игроком, то "Тамбов" готов предложить контракт Жиркову. Сам футболист не прочь перебраться в тамбовский клуб.

Напомним, что Жирков является уроженцем Тамбова и с 2001 по 2003 год выступал за местный "Спартак".

"Чемпионат.сом"
Теги: Жирков Тамбов Зенит
Сегодня, 19:17
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8
(2)
#8  Босх  Россия (Сегодня, 20:24)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Жиркова продлят,сто пудово. Играть на два фронта,рыт у него есть.Не..он в Тамбов к ГРИГОРЯНУ(!!) не поедет..
Как говорит мистер Трамп-"Фейк ньюз, маза фака!"


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#7  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 20:12)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: AndNow60
Хороший вариант закончить карьеру в родном клубе.

и чем он родной? это совершенно иной клуб, основанный в 2013 году
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:06)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юра играл этот сезон на пять. Уверенно и спокойно. Демонстрировал класс. Еще годик точно проведет на хорошем уровне.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Пора на покой, в ЛЧ делать не чего. Состав на половину нужно обновлять омолаживать
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#4  AndNow60  Карелия (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хороший вариант закончить карьеру в родном клубе.


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 19:41)
  • +2
  •  (2)

Какой Тамбов он через год будет банкротом! Юра уже проходил это с Анжи и Динамо! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 19:27)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Жиркова скорее всего на год продлят.

Да, год то точно протянет. Значит сейчас ищут замену.
А в Тамбове делать нечего, вторая Томь, финансирования йок. Там даже тренера-лидера уволили, за то, что он не согласен с рук-ом, которое не хочет в рпл. Вот такой нонсенс в фнл. smileyMy Webpage


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:19)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Жиркова скорее всего на год продлят.


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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