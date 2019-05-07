"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком

30-летнему защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку проявляют предметный интерес два столичных клуба. Речь идет о "Локомотиве" и "Динамо".В нынешнем сезоне футболист провел в РПЛ 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.