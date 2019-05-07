Россия РПЛ 2018/19
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21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
17:20
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
14:32
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти (1)
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти (1)
13:32
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
30-летнему защитнику "Ростова" Сергею Паршивлюку проявляют предметный интерес два столичных клуба. Речь идет о "Локомотиве" и "Динамо".
В нынешнем сезоне футболист провел в РПЛ 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
"Спорт-Экспресс"
В нынешнем сезоне футболист провел в РПЛ 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
"Спорт-Экспресс"
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