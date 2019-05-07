Россия РПЛ 2018/19
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РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
Совместная комиссия РФС и РФПЛ проверит поле нового стадиона "Динамо" 16 мая, сообщили Sport24.ru в пресс-службе московского клуба.
"На стадионе идет активная прошивка поля, трава колосится. 16 мая ожидаем комиссию по проверке газонов. Надеемся, что 30-й тур с "Арсеналом" проведем на новой арене", — сообщили в пресс-службе клуба.
Матч 30-го тура РПЛ "Динамо" — "Арсенал" пройдет 26 мая. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
"На стадионе идет активная прошивка поля, трава колосится. 16 мая ожидаем комиссию по проверке газонов. Надеемся, что 30-й тур с "Арсеналом" проведем на новой арене", — сообщили в пресс-службе клуба.
Матч 30-го тура РПЛ "Динамо" — "Арсенал" пройдет 26 мая. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
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