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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Георгий Джикия: созванивались с Каррерой

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

– Недавно в Москву приезжал Массимо Каррера. Общались?

– Да, созванивались.

– О чем говорили?

– Обычный разговор. Просто поинтересовались, как друг у друга дела, я спросил, надолго ли Массимо в столице. Потом я поинтересовался, где он находится. Затем спросил, придет ли на игру. Понятно, что между нами языковой барьер, не очень удобно было долго общаться. Минуты две максимум.

"СЭ"
Теги: Джикия Каррера Спартак
Сегодня, 08:28
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