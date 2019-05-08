Георгий Джикия: созванивались с Каррерой

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 22:51
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Вчера, 22:27
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
Вчера, 22:23
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:04
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
Вчера, 21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Вчера, 21:42
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Вчера, 20:55
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
Вчера, 20:25
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Вчера, 20:22
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Вчера, 20:10
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Диего Годин решил покинуть "Атлетико"
Вчера, 19:56
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Андре Онана: люди не привыкли к темнокожим вратарям (3)
Вчера, 19:29
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Вчера, 19:17
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
СМИ: Юрий Жирков может перейти в "Тамбов" (13)
Вчера, 19:10
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (11)
Илкай Гюндоган: "Ливерпуль" победит "Барселону" со счетом 4:0 (11)
Вчера, 18:51
Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины (24)
Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины (24)
Вчера, 18:23
Кейлор Навас может сменить Де Хеа в "МЮ"
Кейлор Навас может сменить Де Хеа в "МЮ"
Вчера, 18:12
Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт (2)
Александр Шикунов: если Самедов согласится, то "Крылья" с удовольствием продлят контракт (2)
Вчера, 17:28
Олег Шатов может перейти в "Краснодар" (33)
Олег Шатов может перейти в "Краснодар" (33)
Вчера, 17:20
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Вчера, 17:05
Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Георгий Джикия: созванивались с Каррерой
Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
– Недавно в Москву приезжал Массимо Каррера. Общались?
– Да, созванивались.
– О чем говорили?
– Обычный разговор. Просто поинтересовались, как друг у друга дела, я спросил, надолго ли Массимо в столице. Потом я поинтересовался, где он находится. Затем спросил, придет ли на игру. Понятно, что между нами языковой барьер, не очень удобно было долго общаться. Минуты две максимум.
"СЭ"
– Недавно в Москву приезжал Массимо Каррера. Общались?
– Да, созванивались.
– О чем говорили?
– Обычный разговор. Просто поинтересовались, как друг у друга дела, я спросил, надолго ли Массимо в столице. Потом я поинтересовался, где он находится. Затем спросил, придет ли на игру. Понятно, что между нами языковой барьер, не очень удобно было долго общаться. Минуты две максимум.
"СЭ"
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