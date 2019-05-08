Георгий Джикия: созванивались с Каррерой

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что созванивался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.– Да, созванивались.– Обычный разговор. Просто поинтересовались, как друг у друга дела, я спросил, надолго ли Массимо в столице. Потом я поинтересовался, где он находится. Затем спросил, придет ли на игру. Понятно, что между нами языковой барьер, не очень удобно было долго общаться. Минуты две максимум.