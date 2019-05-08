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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Георгий Джикия назвал лучших игроков чемпионата России

Защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал игроков, которых считает лучшими в этом сезоне в чемпионате России.

– Лучший игрок чемпионата?

– (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий...

– Вы принципиально никого не называете из команды-чемпиона?

– Если взять Азмуна, то он начинал сезон в "Рубине". Но отрезок в "Зените" провел на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Зобнин Миранчук Антон Спартак Азмун Локомотив Зенит
Сегодня, 09:25
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10
(6)
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:09)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: dreamcatcher
Забивает один раз в год, это как?


Один раз в 2 года.

Игрок старательный, но нереально тупой. мячик протащить до ворот может, а дальше в ступор впадает. Ни нормальной передачи сделать не может, ни ударить по воротам.

Потому и сидит в Спаме. В Европе таких старательных тупарей- пачками на лавках.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:06)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Neighbor,
Как там чемпионат Москвы???
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 09:53)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Бггг трудно ждать от свиноты адекватности.
Как по мне лучший это Дзюба. По всему сезону.
А по весне, Барриос без вариантов.

Так от тебя никто адекватности никогда и не ждал. Даже тобой здесь написанное - это полная бредятина, свинота ты голубая.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Neighbor   (Сегодня, 09:52)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
А почему себя не назвали? Объективный вы наш!

Вот потому и не назвал, что объективный. Иди лучше расскажи, как вы админресурсом не пользуетесь - в туре из 40 судей - 8 питерских. в стране 140 миллионов, в Москве 25-30, в Питере 5, а по судьям вот такой расклад. При этом еще ноют, мол, московских судей много!


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#6  Moonspell  Москва (Сегодня, 09:51)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Бггг трудно ждать от свиноты адекватности.
Как по мне лучший это Дзюба. По всему сезону.
А по весне, Барриос без вариантов.


Зато вы бомжары адыкваты полные! Радимов Боярский Орлов такие адыкваты!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 09:48)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бггг трудно ждать от свиноты адекватности.
Как по мне лучший это Дзюба. По всему сезону.
А по весне, Барриос без вариантов.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  teacher   (Сегодня, 09:47)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему себя не назвали? Объективный вы наш!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 09:43)
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А кого еще? Болото свой уровень показало в последнем матче. У коней - детсад. В Краснодаре некого выделить отдельно.
ПиСи: а приз лучшему игроку - дадут бомжу. Так же, как и медальку - за кабинетные достижения. Вручит ни разу не админресурсный независимый чиновник РФС Митрофанов


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  Медведь Русский   (Сегодня, 09:40)
  • +2
  •  (6)
online

Ну чего, сразу видно сверхобъективный человек. Рома Зобнин. Все же видят что в этом сезоне лучший из лучших ?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 09:34)
  • -1
  •  (9)

Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет.

Спору нет. Но кроме, как бегать он ничего не умеет.
Человек по воротам бьет согнутой ногой, как ребенок. Забивает один раз в год, это как? Он, что вратарь?



Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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