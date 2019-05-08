Россия РПЛ 2018/19
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Георгий Джикия назвал лучших игроков чемпионата России
Защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал игроков, которых считает лучшими в этом сезоне в чемпионате России.
– Лучший игрок чемпионата?
– (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий...
– Вы принципиально никого не называете из команды-чемпиона?
– Если взять Азмуна, то он начинал сезон в "Рубине". Но отрезок в "Зените" провел на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.
"Спорт-Экспресс"
– Лучший игрок чемпионата?
– (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий...
– Вы принципиально никого не называете из команды-чемпиона?
– Если взять Азмуна, то он начинал сезон в "Рубине". Но отрезок в "Зените" провел на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.
"Спорт-Экспресс"
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