Георгий Джикия назвал лучших игроков чемпионата России

Защитник "Спартака" Георгий Джикия назвал игроков, которых считает лучшими в этом сезоне в чемпионате России.– (После паузы.) Отметил бы Рому Зобнина. Многие не знают, какую работу он выполняет. А так... Сейчас интересно смотреть за Антоном Миранчуком. Он очень сильно прибавил. Хорошо знаю его историю. У нас с ним много общего, так скажем. А кто третий...– Если взять Азмуна, то он начинал сезон в "Рубине". Но отрезок в "Зените" провел на топ-уровне. Он очень много стал забивать. Но из-за того, что он начинал в одном клубе, а теперь играет за другой, отметить его не могу. Хотя нападающий он классный. Что касается остальных... Думаю, всех назвал.