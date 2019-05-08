Россия РПЛ 2018/19
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Георгий Джикия: Глушаков потихоньку возвращается в прежний ритм
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что Денис Глушаков начинает возвращаться в прежний ритм.
– Что думаете о давлении, которое в этом сезоне испытывает Денис Глушаков? Как он с этим справляется?
– Не хочется вдаваться в подробности. Личная жизнь Дениса – это его дело. Если говорить о его футбольных качествах – ему и на поле тяжело, но сейчас негатив начинает отпускать, он забил важные голы. Потихоньку начинает возвращаться в прежний ритм. Жизненные ситуации, тем более, семейные, всегда сказываются на тебе и отражаются на поле.
– Вам пишут #настоящийкапитан и прочее. Это сталкивает с Глушаковым?
– У нас прекрасные отношения, мы не обращаем на это внимания. У нас в команде есть капитан, это Денис Глушаков. Роман Зобнин и Георгий Джикия – исполняющие обязанности капитана.
"Спорт-Экспресс"
– Что думаете о давлении, которое в этом сезоне испытывает Денис Глушаков? Как он с этим справляется?
– Не хочется вдаваться в подробности. Личная жизнь Дениса – это его дело. Если говорить о его футбольных качествах – ему и на поле тяжело, но сейчас негатив начинает отпускать, он забил важные голы. Потихоньку начинает возвращаться в прежний ритм. Жизненные ситуации, тем более, семейные, всегда сказываются на тебе и отражаются на поле.
– Вам пишут #настоящийкапитан и прочее. Это сталкивает с Глушаковым?
– У нас прекрасные отношения, мы не обращаем на это внимания. У нас в команде есть капитан, это Денис Глушаков. Роман Зобнин и Георгий Джикия – исполняющие обязанности капитана.
"Спорт-Экспресс"
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