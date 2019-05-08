Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Георгий Джикия: Глушаков потихоньку возвращается в прежний ритм

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что Денис Глушаков начинает возвращаться в прежний ритм.

– Что думаете о давлении, которое в этом сезоне испытывает Денис Глушаков? Как он с этим справляется?

– Не хочется вдаваться в подробности. Личная жизнь Дениса – это его дело. Если говорить о его футбольных качествах – ему и на поле тяжело, но сейчас негатив начинает отпускать, он забил важные голы. Потихоньку начинает возвращаться в прежний ритм. Жизненные ситуации, тем более, семейные, всегда сказываются на тебе и отражаются на поле.

– Вам пишут #настоящийкапитан и прочее. Это сталкивает с Глушаковым?

– У нас прекрасные отношения, мы не обращаем на это внимания. У нас в команде есть капитан, это Денис Глушаков. Роман Зобнин и Георгий Джикия – исполняющие обязанности капитана.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Глушаков Спартак
Сегодня, 09:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:57)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Видели, ага... На прежний юниорский ритм...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама