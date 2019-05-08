Россия РПЛ 2018/19
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Георгий Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при Кононове
Защитник "Спартака" Георгий Джикия охарактеризовал философию игры команды.
– Охарактеризуйте одним предложением философию той игры, в которую вы хотите играть.
– Мы хотим играть в тот футбол, который будет приносить результат и радовать болельщиков.
– Зимой вы говорили, что длинные пасы теперь под запретом. А что конкретно изменилось для вас?
– Про длинные пасы и штрафы за них – все это было на уровне шутки. В матче с "Уралом" же делал длинные передачи. В матчах бывают разные моменты – случается, нужно сыграть длинно, иногда – коротко. Но требования, чтобы я больше играл в мелкий пас и быстрее начинал, – есть.
– Что в игре вам запрещено при Кононове?
– У меня такая позиция, что все 90 минут я должен быть сконцентрирован и не позволять себе ничего лишнего. То есть нет такого, что что-то изменилось и мне запретили определенные вещи, которые я мог делать год назад.
"Спорт-Экспресс"
– Охарактеризуйте одним предложением философию той игры, в которую вы хотите играть.
– Мы хотим играть в тот футбол, который будет приносить результат и радовать болельщиков.
– Зимой вы говорили, что длинные пасы теперь под запретом. А что конкретно изменилось для вас?
– Про длинные пасы и штрафы за них – все это было на уровне шутки. В матче с "Уралом" же делал длинные передачи. В матчах бывают разные моменты – случается, нужно сыграть длинно, иногда – коротко. Но требования, чтобы я больше играл в мелкий пас и быстрее начинал, – есть.
– Что в игре вам запрещено при Кононове?
– У меня такая позиция, что все 90 минут я должен быть сконцентрирован и не позволять себе ничего лишнего. То есть нет такого, что что-то изменилось и мне запретили определенные вещи, которые я мог делать год назад.
"Спорт-Экспресс"
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