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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Георгий Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при Кононове

Защитник "Спартака" Георгий Джикия охарактеризовал философию игры команды.

– Охарактеризуйте одним предложением философию той игры, в которую вы хотите играть.

– Мы хотим играть в тот футбол, который будет приносить результат и радовать болельщиков.

– Зимой вы говорили, что длинные пасы теперь под запретом. А что конкретно изменилось для вас?

– Про длинные пасы и штрафы за них – все это было на уровне шутки. В матче с "Уралом" же делал длинные передачи. В матчах бывают разные моменты – случается, нужно сыграть длинно, иногда – коротко. Но требования, чтобы я больше играл в мелкий пас и быстрее начинал, – есть.

– Что в игре вам запрещено при Кононове?

– У меня такая позиция, что все 90 минут я должен быть сконцентрирован и не позволять себе ничего лишнего. То есть нет такого, что что-то изменилось и мне запретили определенные вещи, которые я мог делать год назад.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Кононов Спартак
Сегодня, 10:18
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#1  Neighbor   (Сегодня, 11:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну к твоей игре претензий-то нет


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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