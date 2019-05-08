Георгий Джикия рассказал, что ему запрещено делать на поле при Кононове

Защитник "Спартака" Георгий Джикия охарактеризовал философию игры команды.– Мы хотим играть в тот футбол, который будет приносить результат и радовать болельщиков.– Про длинные пасы и штрафы за них – все это было на уровне шутки. В матче с "Уралом" же делал длинные передачи. В матчах бывают разные моменты – случается, нужно сыграть длинно, иногда – коротко. Но требования, чтобы я больше играл в мелкий пас и быстрее начинал, – есть.– У меня такая позиция, что все 90 минут я должен быть сконцентрирован и не позволять себе ничего лишнего. То есть нет такого, что что-то изменилось и мне запретили определенные вещи, которые я мог делать год назад.