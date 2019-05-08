Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: два дня порадовались – надо дальше работать
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА рассказал о праздновании чемпионства.
– Главная фотография из аэропорта – вы с файером. Вы где-то тренировались?
– Перед сезоном с супругой снимались для журнала, жгли файеры. Так что у меня был годовалый опыт.
– Имеет значение с точки зрения подготовки команды, что на игре с ЦСКА будет вручаться кубок?
– Конечно. Хотелось бы, чтобы все прошло хорошо, у всех было настроение. А оно зависит от результата и игры. Для болельщиков мы выкладываемся на все сто.
– Насколько велики шансы у молодежи сыграть в оставшихся матчах?
– Посмотрим по состоянию игроков. Шансы есть – у Мусаева точно. У Мостового и Рыбикова ниже, чем у Мусаева, но тоже есть.
– Михаил Гершкович хочет назвать вашим именем клуб российских тренеров-чемпионов. Как вам идея?
– Вряд ли это касается моей нынешней работы. Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть удовлетворение от работы. Но я думаю о будущем. Два дня порадовались – надо дальше работать. Нас ждет следующий сезон, у нас много вопросов. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно.
Rusfootball.info
– Главная фотография из аэропорта – вы с файером. Вы где-то тренировались?
– Перед сезоном с супругой снимались для журнала, жгли файеры. Так что у меня был годовалый опыт.
– Имеет значение с точки зрения подготовки команды, что на игре с ЦСКА будет вручаться кубок?
– Конечно. Хотелось бы, чтобы все прошло хорошо, у всех было настроение. А оно зависит от результата и игры. Для болельщиков мы выкладываемся на все сто.
– Насколько велики шансы у молодежи сыграть в оставшихся матчах?
– Посмотрим по состоянию игроков. Шансы есть – у Мусаева точно. У Мостового и Рыбикова ниже, чем у Мусаева, но тоже есть.
– Михаил Гершкович хочет назвать вашим именем клуб российских тренеров-чемпионов. Как вам идея?
– Вряд ли это касается моей нынешней работы. Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть удовлетворение от работы. Но я думаю о будущем. Два дня порадовались – надо дальше работать. Нас ждет следующий сезон, у нас много вопросов. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно.
Rusfootball.info
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