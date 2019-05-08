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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Семак: два дня порадовались – надо дальше работать

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА рассказал о праздновании чемпионства.

– Главная фотография из аэропорта – вы с файером. Вы где-то тренировались?

– Перед сезоном с супругой снимались для журнала, жгли файеры. Так что у меня был годовалый опыт.

– Имеет значение с точки зрения подготовки команды, что на игре с ЦСКА будет вручаться кубок?

– Конечно. Хотелось бы, чтобы все прошло хорошо, у всех было настроение. А оно зависит от результата и игры. Для болельщиков мы выкладываемся на все сто.

– Насколько велики шансы у молодежи сыграть в оставшихся матчах?

– Посмотрим по состоянию игроков. Шансы есть – у Мусаева точно. У Мостового и Рыбикова ниже, чем у Мусаева, но тоже есть.

– Михаил Гершкович хочет назвать вашим именем клуб российских тренеров-чемпионов. Как вам идея?

– Вряд ли это касается моей нынешней работы. Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть удовлетворение от работы. Но я думаю о будущем. Два дня порадовались – надо дальше работать. Нас ждет следующий сезон, у нас много вопросов. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно.

Rusfootball.info
Теги: Семак Зенит ЦСКА
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#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Богданыч нужно выигрывать 12 мая по любому
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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