Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Семак: сегодня-завтра поймем, сможет ли Дзюба сыграть с ЦСКА
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы.
– Состояние Артема? Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.
– В конце сезона-2008 вы с "Рубином" в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?
– Это не важно. Хотим выигрывать. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.
Rusfootball.info
– Состояние Артема? Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.
– В конце сезона-2008 вы с "Рубином" в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?
– Это не важно. Хотим выигрывать. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.
Rusfootball.info
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