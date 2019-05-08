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Ахмат
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Динамо
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Сергей Семак: сегодня-завтра поймем, сможет ли Дзюба сыграть с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с ЦСКА рассказал о состоянии форварда Артема Дзюбы.

– Состояние Артема? Сегодня-завтра поймем, будет ли у него возможность сыграть. По матчу ЦСКА – вопрос. В остальных матчах он должен сыграть.

– В конце сезона-2008 вы с "Рубином" в ранге чемпиона проиграл три матча. Не вспоминали ли вы тот момент?

– Это не важно. Хотим выигрывать. Опустошенность эмоциональная есть, мешает показывать нам тот результат, который мы хотим видеть. Будем стараться.

Rusfootball.info
Теги: Семак ЦСКА Зенит
Сегодня, 11:57
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#3  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ненужно напрягаться. Не стоит мешать достойной команде занять достойное и заслуженное место на пьедестале.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 13:03)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Физрук, не лепи горбатого, уже все поняли, что матч вы сливаете за Фернандеса


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Без него справятся
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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