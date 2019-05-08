Россия РПЛ 2018/19
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Леон Мусаев: я очень доволен, что выиграли чемпионат
Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев на пресс-конференции перед матчем 28-го тура с ЦСКА прокомментировал чемпионство питерского клуба.
– Я очень доволен, что выиграли чемпионат. Это непередаваемые ощущения, эмоции. Нереальные ощущения.
Как настраиваемся на ЦСКА? Принципиальный соперник. Хотим выйти и победить.
– Кто вас поздравил после чемпионства?
– Очень много поздравлений – как от болельщиков, так и от родственников.
– Большая ли конкуренция в команде?
– "Зенит" – очень сильная команда, и конкуренция серьезная, все футболисты высокого класса. Все борятся за место в стартовом составе. Благодарен тренеру, что могу выходить на поле на таком стадионе.
Rusfooball.info
– Я очень доволен, что выиграли чемпионат. Это непередаваемые ощущения, эмоции. Нереальные ощущения.
Как настраиваемся на ЦСКА? Принципиальный соперник. Хотим выйти и победить.
– Кто вас поздравил после чемпионства?
– Очень много поздравлений – как от болельщиков, так и от родственников.
– Большая ли конкуренция в команде?
– "Зенит" – очень сильная команда, и конкуренция серьезная, все футболисты высокого класса. Все борятся за место в стартовом составе. Благодарен тренеру, что могу выходить на поле на таком стадионе.
Rusfooball.info
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