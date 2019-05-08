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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Леон Мусаев: я очень доволен, что выиграли чемпионат

Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев на пресс-конференции перед матчем 28-го тура с ЦСКА прокомментировал чемпионство питерского клуба.

– Я очень доволен, что выиграли чемпионат. Это непередаваемые ощущения, эмоции. Нереальные ощущения.

Как настраиваемся на ЦСКА? Принципиальный соперник. Хотим выйти и победить.

– Кто вас поздравил после чемпионства?

– Очень много поздравлений – как от болельщиков, так и от родственников.

– Большая ли конкуренция в команде?

– "Зенит" – очень сильная команда, и конкуренция серьезная, все футболисты высокого класса. Все борятся за место в стартовом составе. Благодарен тренеру, что могу выходить на поле на таком стадионе.

Rusfooball.info
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 12:12
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