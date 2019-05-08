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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать "Зенит"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом".

Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

"Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что "Зенит" досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге", - цитируют Нисимуру "Известия".
Теги: Нисимура ЦСКА Зенит
Сегодня, 13:05
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#1  Irbis   (Сегодня, 13:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эмм обязаны и победите это разные вещи)))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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