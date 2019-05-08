Россия РПЛ 2018/19
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Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
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Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать "Зенит"
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.
"Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что "Зенит" досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге", - цитируют Нисимуру "Известия".
Встреча состоится 12 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.
"Мы продолжаем сохранять шансы на Лигу чемпионов. То, что "Зенит" досрочно выиграл внутреннее первенство, не должно никак влиять на нашу мотивацию. Мы обязаны побеждать в Санкт-Петербурге", - цитируют Нисимуру "Известия".
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