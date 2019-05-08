Россия РПЛ 2018/19
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Олег Шатов: я не веду переговоры с "Краснодаром"
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов опроверг слухи о возможном переходе в "Краснодар".
"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провел там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов", — цитирует Шатова Чемпионат..
"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провел там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов", — цитирует Шатова Чемпионат..
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