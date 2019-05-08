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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Олег Шатов: я не веду переговоры с "Краснодаром"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов опроверг слухи о возможном переходе в "Краснодар".

"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар". Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провел там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за "Зенит" в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов", — цитирует Шатова Чемпионат..
Теги: Шатов Краснодар
Сегодня, 13:16
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5
(0)
#5  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Напрасно. Краснодар - прекрасная команда, возможно, следующий чемпион. Вторая молодость может быть.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 14:18)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будет просто сидеть в Зените и получать большую зарплату не надрываясь
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 14:03)
  • +1
  •  (3)

Хочу признать на счёт шатова Манчини был прав.
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 13:57)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
"Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с "Зенитом" по переходу в "Краснодар"


Вот и славно.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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