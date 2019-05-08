РФС не стали штрафовать за участие российских клубов в турнире в Крыму

Российский футбольный союз не стали наказывать за участие "Анжи-2" и "Сокола" в открытом зимнем кубке Крыма в 2017 году.В 2017 году российские клубы проводили в Крыму предсезонную подготовку и приняли участие в неофициальном зимнем кубке. ФИФА и УЕФА не признают Крым российской территорией, поэтому команды из России не могут по согласованию с РФС играть в турнирах на полуострове. На момент расследования РФС грозил штраф."Жалоба была подана в ФИФА, а расследование проводил УЕФА. Сейчас оно приостановлено, никого не оштрафовали. Удалось убедить УЕФА, что турнир не имел официального статуса, в матчах были обратные замены и игры проходили в рамках предсезонной подготовки", - сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.