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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
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РФС не стали штрафовать за участие российских клубов в турнире в Крыму

Российский футбольный союз не стали наказывать за участие "Анжи-2" и "Сокола" в открытом зимнем кубке Крыма в 2017 году.

В 2017 году российские клубы проводили в Крыму предсезонную подготовку и приняли участие в неофициальном зимнем кубке. ФИФА и УЕФА не признают Крым российской территорией, поэтому команды из России не могут по согласованию с РФС играть в турнирах на полуострове. На момент расследования РФС грозил штраф.

"Жалоба была подана в ФИФА, а расследование проводил УЕФА. Сейчас оно приостановлено, никого не оштрафовали. Удалось убедить УЕФА, что турнир не имел официального статуса, в матчах были обратные замены и игры проходили в рамках предсезонной подготовки", - сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

"РБ"
Сегодня, 13:36
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