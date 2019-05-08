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Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда
Сегодня, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы состоится оглашение приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Начало заседания – в 14.00 по московскому времени.
Первым из адвокатов пришел Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина.
"Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда. Надежда на это есть, это будет справедливо. Вещи? Думаю, они готовы все эти вещи оставить в СИЗО", – сказал Барик.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.
Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
"СЭ"
Первым из адвокатов пришел Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина.
"Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда. Надежда на это есть, это будет справедливо. Вещи? Думаю, они готовы все эти вещи оставить в СИЗО", – сказал Барик.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.
Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
"СЭ"
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