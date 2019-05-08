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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда

Сегодня, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы состоится оглашение приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Начало заседания – в 14.00 по московскому времени.

Первым из адвокатов пришел Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина.

"Есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда. Надежда на это есть, это будет справедливо. Вещи? Думаю, они готовы все эти вещи оставить в СИЗО", – сказал Барик.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

"СЭ"
Теги: Кокорин Зенит
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 14:41)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: командир
Да по-любому амнистия

Какая нахер амнистия? её в этом году не то что не объявляли, а даже не рассматривали. Забудь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 14:30)
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Да по-любому амнистия. Да вот пойдут ли они сразу домой?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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