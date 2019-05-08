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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке

Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал чемпионство «Зенита», а также рассказал, кто, по его мнению, займёт по итогам сезона РПЛ второе и третье места.

- Поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» и досрочное чемпионство «Зенита» в минувшем туре сильно удивили?

- Конечно, неудача «Локомотива» удивила, потому что команда сейчас набрала хорошую форму. Но и «Арсенал» сегодня в полном порядке. Неслучайно тульская команда обыграла «Спартак» и ЦСКА. И в матче с «Локо» у туляков было преимущество по игре. Так что, наверное, они заслуженно победили. Что касается «Зенита», то, на мой взгляд, в этом году он больше всех достоин чемпионства. Команда достаточно ровно прошла весь путь. У нее очень хороший состав. Поэтому чемпионство вопросов не вызывало. Все закономерно.

- Между «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА ожидается напряженная борьба за серебряные и бронзовые медали.

- Сейчас каждая игра на вес золота. В оставшихся матчах ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару», конечно, никак нельзя проигрывать. «Спартак» тоже может составить им конкуренцию, но будет это очень сложно. На мой взгляд, в этом чемпионате предпочтительнее выглядит «Краснодар», который достоин третьего места и соответственно достоин побороться за выход в Лигу чемпионов. На финише сезона все будет зависеть от настроя команд. Сейчас у всех непростые матчи. У «Локомотива» не сможет сыграть из-за травмы Фарфан. Вроде бы, у «Локо» две домашние игры из трех - это матчи с «Рубином» и «Уфой» - но соперники далеко не простые. ЦСКА же едет в Питер. «Зенит» хоть и проведет этот матч в статусе чемпиона, но, думаю, не захочет подпортить праздник своим болельщикам и будет упорно биться в этой встрече. Негоже проигрывать в ранге чемпиона. «Краснодар» же играет в Красноярске - тяжело им придется в матче с «Енисеем»: перелет очень долгий, да и «Енисей» дома в последних турах не проигрывает. Так что здесь все зависит от того, у кого больше сил и мотивации будет.

- Какая, по вашей версии, будет расстановка со второго по пятое места после 30-го тура?

- На мой взгляд, игра и календарь позволяют «Локомотиву» стать серебряным призером. Он этого достоин. В этом сезоне он более стабильно и уверенно выступал, чем конкуренты. «Краснодар», который демонстрировал яркую игру, достоин «бронзы». ЦСКА по причине нестабильности, связанной со сменой состава, часто теряет очки. Наверное, красно-синим будет тяжелее бороться за место в тройке. Думаю, ЦСКА будет четвертым. «Спартак», скорее всего, будет пятым. Хотя и тульский «Арсенал» еще может навязать борьбу москвичам. Плюс место в Лиге Европы и в Кубке России разыгрывается... Так что сейчас интересная борьба ожидается.
[Фотография]
https://vk.com/photo322219546_456244000
Теги: Сенников Зенит Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:04
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#1  Neighbor   (Сегодня, 14:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Та, представляете, ослов выкинули из тройки... Тройки бОрзых лошадей smile


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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