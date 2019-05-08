Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке
Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал чемпионство «Зенита», а также рассказал, кто, по его мнению, займёт по итогам сезона РПЛ второе и третье места.
- Поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» и досрочное чемпионство «Зенита» в минувшем туре сильно удивили?
- Конечно, неудача «Локомотива» удивила, потому что команда сейчас набрала хорошую форму. Но и «Арсенал» сегодня в полном порядке. Неслучайно тульская команда обыграла «Спартак» и ЦСКА. И в матче с «Локо» у туляков было преимущество по игре. Так что, наверное, они заслуженно победили. Что касается «Зенита», то, на мой взгляд, в этом году он больше всех достоин чемпионства. Команда достаточно ровно прошла весь путь. У нее очень хороший состав. Поэтому чемпионство вопросов не вызывало. Все закономерно.
- Между «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА ожидается напряженная борьба за серебряные и бронзовые медали.
- Сейчас каждая игра на вес золота. В оставшихся матчах ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару», конечно, никак нельзя проигрывать. «Спартак» тоже может составить им конкуренцию, но будет это очень сложно. На мой взгляд, в этом чемпионате предпочтительнее выглядит «Краснодар», который достоин третьего места и соответственно достоин побороться за выход в Лигу чемпионов. На финише сезона все будет зависеть от настроя команд. Сейчас у всех непростые матчи. У «Локомотива» не сможет сыграть из-за травмы Фарфан. Вроде бы, у «Локо» две домашние игры из трех - это матчи с «Рубином» и «Уфой» - но соперники далеко не простые. ЦСКА же едет в Питер. «Зенит» хоть и проведет этот матч в статусе чемпиона, но, думаю, не захочет подпортить праздник своим болельщикам и будет упорно биться в этой встрече. Негоже проигрывать в ранге чемпиона. «Краснодар» же играет в Красноярске - тяжело им придется в матче с «Енисеем»: перелет очень долгий, да и «Енисей» дома в последних турах не проигрывает. Так что здесь все зависит от того, у кого больше сил и мотивации будет.
- Какая, по вашей версии, будет расстановка со второго по пятое места после 30-го тура?
- На мой взгляд, игра и календарь позволяют «Локомотиву» стать серебряным призером. Он этого достоин. В этом сезоне он более стабильно и уверенно выступал, чем конкуренты. «Краснодар», который демонстрировал яркую игру, достоин «бронзы». ЦСКА по причине нестабильности, связанной со сменой состава, часто теряет очки. Наверное, красно-синим будет тяжелее бороться за место в тройке. Думаю, ЦСКА будет четвертым. «Спартак», скорее всего, будет пятым. Хотя и тульский «Арсенал» еще может навязать борьбу москвичам. Плюс место в Лиге Европы и в Кубке России разыгрывается... Так что сейчас интересная борьба ожидается.
[Фотография]
https://vk.com/photo322219546_456244000
- Поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» и досрочное чемпионство «Зенита» в минувшем туре сильно удивили?
- Конечно, неудача «Локомотива» удивила, потому что команда сейчас набрала хорошую форму. Но и «Арсенал» сегодня в полном порядке. Неслучайно тульская команда обыграла «Спартак» и ЦСКА. И в матче с «Локо» у туляков было преимущество по игре. Так что, наверное, они заслуженно победили. Что касается «Зенита», то, на мой взгляд, в этом году он больше всех достоин чемпионства. Команда достаточно ровно прошла весь путь. У нее очень хороший состав. Поэтому чемпионство вопросов не вызывало. Все закономерно.
- Между «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА ожидается напряженная борьба за серебряные и бронзовые медали.
- Сейчас каждая игра на вес золота. В оставшихся матчах ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару», конечно, никак нельзя проигрывать. «Спартак» тоже может составить им конкуренцию, но будет это очень сложно. На мой взгляд, в этом чемпионате предпочтительнее выглядит «Краснодар», который достоин третьего места и соответственно достоин побороться за выход в Лигу чемпионов. На финише сезона все будет зависеть от настроя команд. Сейчас у всех непростые матчи. У «Локомотива» не сможет сыграть из-за травмы Фарфан. Вроде бы, у «Локо» две домашние игры из трех - это матчи с «Рубином» и «Уфой» - но соперники далеко не простые. ЦСКА же едет в Питер. «Зенит» хоть и проведет этот матч в статусе чемпиона, но, думаю, не захочет подпортить праздник своим болельщикам и будет упорно биться в этой встрече. Негоже проигрывать в ранге чемпиона. «Краснодар» же играет в Красноярске - тяжело им придется в матче с «Енисеем»: перелет очень долгий, да и «Енисей» дома в последних турах не проигрывает. Так что здесь все зависит от того, у кого больше сил и мотивации будет.
- Какая, по вашей версии, будет расстановка со второго по пятое места после 30-го тура?
- На мой взгляд, игра и календарь позволяют «Локомотиву» стать серебряным призером. Он этого достоин. В этом сезоне он более стабильно и уверенно выступал, чем конкуренты. «Краснодар», который демонстрировал яркую игру, достоин «бронзы». ЦСКА по причине нестабильности, связанной со сменой состава, часто теряет очки. Наверное, красно-синим будет тяжелее бороться за место в тройке. Думаю, ЦСКА будет четвертым. «Спартак», скорее всего, будет пятым. Хотя и тульский «Арсенал» еще может навязать борьбу москвичам. Плюс место в Лиге Европы и в Кубке России разыгрывается... Так что сейчас интересная борьба ожидается.
[Фотография]
https://vk.com/photo322219546_456244000
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