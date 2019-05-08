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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей за протестные баннеры болельщиков против Fan ID

КДК РФС оштрафовал московский ЦСКА за поведение болельщиков на матче чемпионата России со столичным "Динамо" (2:2). Болельщики армейцев протестовали против введения системы Fan ID (паспортов болельщика) в чемпионате России.

На трибуне, где размещались активные болельщики ЦСКА, было развернуто несколько десятков плакатов с перечеркнутой надписью "Fan ID", а также большой баннер с текстом: "6 млрд рублей – внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35?714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад".

"Болельщики ЦСКА пронесли на стадион два несогласованных баннера, на которых были изображены надписи против внедрения системы FAN ID. Штраф для армейского клуба составляет 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:47
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