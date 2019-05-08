Россия РПЛ 2018/19
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16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве
Пресненский районный суд в среду оглашает приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, обвиняемым в хулиганстве и нападениях.
Судья Елена Абрамова признала их виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.
Суд установил, что футболисты и их компания вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и из хулиганских побуждений нанесли ему удары, а затем в кафе обвиняемые тоже совершили хулиганство, избив главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.
Sport24
Судья Елена Абрамова признала их виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.
Суд установил, что футболисты и их компания вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и из хулиганских побуждений нанесли ему удары, а затем в кафе обвиняемые тоже совершили хулиганство, избив главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.
Sport24
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