Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве

Пресненский районный суд в среду оглашает приговоры футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, обвиняемым в хулиганстве и нападениях.

Судья Елена Абрамова признала их виновными в побоях и хулиганстве. О мере наказания станет известно сегодня позднее.

Суд установил, что футболисты и их компания вступили в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком и из хулиганских побуждений нанесли ему удары, а затем в кафе обвиняемые тоже совершили хулиганство, избив главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Ранее прокурор запрашивал наказание подсудимым: по 1,5 года колонии общего режима братьям Кокориным и 1 год и 5 месяцев Мамаеву и Протасовицкому.

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(6)
#6  Медведь Русский   (Сегодня, 16:18)
  • +1
  •  (1)
online

Все свидеткльские показания говорили о том что действия были спонтанные и не запланированные. А значит это должно было быть максимум нанесение легкого вреда здоровью. Но судье видимо пофиг что там звучало, команда дана какой приговор должен быть.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#5  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:04)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
сразу видно что у судейки карманы замазаны бля за украденный сырок сразу 5 лет лупят спустя месяц тут же полгода вола трахают одним словом коррупционеры особенно судейские
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 16:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Обе новости поганые.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:06)
  • -9
  •  (25)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
зато ливерпуль выиграл 4-0, вот это новость

Если тебе нехер по существу писать - лучше заткни свою помойку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Egoist  Краснодар (Сегодня, 15:06)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Ювентус»
вообще-то не побои и хулиганство, а умышленное нанесение легкого вреда здоровью
Регистрация: 8.10.2015 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:03)
  • +3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
зато ливерпуль выиграл 4-0, вот это новость


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама