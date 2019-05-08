Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (4)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (1)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (2)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
"Зенит" почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале
"Зенит" в полном составе во главе с тренером Сергеем Семаком посетил Пискаревское мемориальное кладбище.
Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в канун Дня Победы – одна из ежегодных традиций игроков и тренеров "Зенита". Вместе с основой цветы и венки возложила команда академии 2002 года.
На Пискаревском мемориальном кладбище находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.
ФК "Зенит"
Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в канун Дня Победы – одна из ежегодных традиций игроков и тренеров "Зенита". Вместе с основой цветы и венки возложила команда академии 2002 года.
На Пискаревском мемориальном кладбище находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.