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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Зенит" почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

"Зенит" в полном составе во главе с тренером Сергеем Семаком посетил Пискаревское мемориальное кладбище.

Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в канун Дня Победы – одна из ежегодных традиций игроков и тренеров "Зенита". Вместе с основой цветы и венки возложила команда академии 2002 года.

На Пискаревском мемориальном кладбище находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

ФК "Зенит"
Теги: ЗениТ
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