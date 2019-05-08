"Зенит" почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

"Зенит" в полном составе во главе с тренером Сергеем Семаком посетил Пискаревское мемориальное кладбище.Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в канун Дня Победы – одна из ежегодных традиций игроков и тренеров "Зенита". Вместе с основой цветы и венки возложила команда академии 2002 года.На Пискаревском мемориальном кладбище находятся массовые захоронения жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.