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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем

Представители фанатского движения ЦСКА отреагировали на новость о поиске полицией болельщиков, которые вывесили на матче 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2) баннер о Fan ID (паспорт болельщика).

"Уважаемые полицейские, вам не надо никого искать, просто напишите нам. Это представители нашей инициативы вывесили баннер и мы готовы прийти в полицейский участок по первому требованию. Берем на себя всю ответственность за каждое написанное слово на нем.

Вообще, вся эта история с Fan-ID – одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. Когда люди, принимающие решения, открыто и демонстративно плюнули в лицо футбольному сообществу. Просто поставили перед фактом, никого не спросив – ни клубы, ни болельщиков, ни фанатов.

На всех совещаниях, круглых столах и редких дискуссиях, представители РФС клятвенно обещали, что закон будет принят только после "широкого обсуждения с футбольной общественностью". Но никаких обсуждений не было, так как любые их аргументы элементарно уничтожались. Не было ни одного публичного обсуждения закона, который коренным образом меняет устройство российского футбола.

И если стадионы станут полупустыми, как в Турции и Италии, о никто не возьмёт на себя ответственность и не подаст в отставку, потому что в стране нет института репутации. И так как стране нет спортивной журналистики, то и в СМИ полная тишина или редкие статьи одобрения, пахнущие "заказухой". Все просто тихо сидят, чтобы не перейти дорогу людям, которые могут мигом лишить их работы. Поэтому и имеем то, что имеем. Вернее, снова имеют нас...", – говорится в сообщении на странице организации в Фейсбуке.
Теги: ЦСКА
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#2  miktar   (Сегодня, 17:48)
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online

не надо волноваться , всё уничтожит государство, и это и то, и футбол, и людей и само себя.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 17:23)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
вообще-то средняя посещаемость в Италии едва ли не в два раза больше, чем в России (22 000 против 11 400)
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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