Россия РПЛ 2018/19
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Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем
Представители фанатского движения ЦСКА отреагировали на новость о поиске полицией болельщиков, которые вывесили на матче 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2) баннер о Fan ID (паспорт болельщика).
"Уважаемые полицейские, вам не надо никого искать, просто напишите нам. Это представители нашей инициативы вывесили баннер и мы готовы прийти в полицейский участок по первому требованию. Берем на себя всю ответственность за каждое написанное слово на нем.
Вообще, вся эта история с Fan-ID – одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. Когда люди, принимающие решения, открыто и демонстративно плюнули в лицо футбольному сообществу. Просто поставили перед фактом, никого не спросив – ни клубы, ни болельщиков, ни фанатов.
На всех совещаниях, круглых столах и редких дискуссиях, представители РФС клятвенно обещали, что закон будет принят только после "широкого обсуждения с футбольной общественностью". Но никаких обсуждений не было, так как любые их аргументы элементарно уничтожались. Не было ни одного публичного обсуждения закона, который коренным образом меняет устройство российского футбола.
И если стадионы станут полупустыми, как в Турции и Италии, о никто не возьмёт на себя ответственность и не подаст в отставку, потому что в стране нет института репутации. И так как стране нет спортивной журналистики, то и в СМИ полная тишина или редкие статьи одобрения, пахнущие "заказухой". Все просто тихо сидят, чтобы не перейти дорогу людям, которые могут мигом лишить их работы. Поэтому и имеем то, что имеем. Вернее, снова имеют нас...", – говорится в сообщении на странице организации в Фейсбуке.
"Уважаемые полицейские, вам не надо никого искать, просто напишите нам. Это представители нашей инициативы вывесили баннер и мы готовы прийти в полицейский участок по первому требованию. Берем на себя всю ответственность за каждое написанное слово на нем.
Вообще, вся эта история с Fan-ID – одна из самых позорных страниц в истории российского футбола. Когда люди, принимающие решения, открыто и демонстративно плюнули в лицо футбольному сообществу. Просто поставили перед фактом, никого не спросив – ни клубы, ни болельщиков, ни фанатов.
На всех совещаниях, круглых столах и редких дискуссиях, представители РФС клятвенно обещали, что закон будет принят только после "широкого обсуждения с футбольной общественностью". Но никаких обсуждений не было, так как любые их аргументы элементарно уничтожались. Не было ни одного публичного обсуждения закона, который коренным образом меняет устройство российского футбола.
И если стадионы станут полупустыми, как в Турции и Италии, о никто не возьмёт на себя ответственность и не подаст в отставку, потому что в стране нет института репутации. И так как стране нет спортивной журналистики, то и в СМИ полная тишина или редкие статьи одобрения, пахнущие "заказухой". Все просто тихо сидят, чтобы не перейти дорогу людям, которые могут мигом лишить их работы. Поэтому и имеем то, что имеем. Вернее, снова имеют нас...", – говорится в сообщении на странице организации в Фейсбуке.
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