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Кокорину и Мамаеву впаяли по полтора года. Как и просили

А деревянный стул, которым форвард «Зенита» огрел Пака, будет уничтожен – так постановил суд. О том, сколько ещё придётся чалиться звёздам российского футбола

Главный футбольно-блатной сериал окончен. Официально. Сегодня суд вынес решение: Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше при тех же условиях.

Все остальные – Кокорин-младший, Протасовицкий – получили примерно столько же. Только у Кирилла есть право на реабилитацию и возмещение вреда.


Суд не изменил квалификацию дела. Было установлено (или якобы установлено), что подсудимые совершили умышленное нанесения легкого вреда здоровью потерпевшим из хулиганских побуждений. Так что Кокорин и Мамаев были признаны виновными и получили наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 «Хулиганство» и 115 «Нанесение легкого вреда здоровью». Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

«Исправление возможно только в колонии общего режима», — сказала судья Елена Абрамова.

Были ли другие варианты у суда? Вряд ли. После всей той показухи, которую устроили из процесса, было ясно, что ребята почти наверняка легко не отделаются. Прокурор на прениях сторон цитировала в пользу обвинения басни Крылова, мол, у сильного всегда бессильный виноват, а ещё жгла какими-то совсем странными вещами:

- «Ты попал! Да ты знаешь, кто мы такие? Мы – Кокора и Мамай!». Затем они стали агрессивно требовать «пояснить за петуха», - именно так прокурор Светлана Тарасова представляла себе действия футболистов.

Представление «Кокора и Мамай» - это просто гениально.

Кокорину и Мамаеву впаяли по полтора года. Как и просили

При этом тот момент, что Пак спровоцировал конфликт оскорблением, суд рассматривать не стал:

- Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер. И не входит в компетенцию специалистов, - приводит слова судьи издание sport24.

В чём победа игроков и их адвокатов – предварительный сговор, который им старалось пришить обвинение, суд не признал. Можно по-разному смотреть на ситуацию, в которой оказались Мамаев и Кокорин, можно их жалеть, а может злорадно потирать ладошки, но считать, что всё это они устроили намеренно – концентрированный бред.

В этом плане не совсем понятна реакция некоторых журналистов, которые теперь пишут, что Мамаеву и Кокорину следовало целиком признать вину, и тогда бы они уже были на свободе. Если признавать вину целиком, получается, следовало кивать и насчёт предварительного сговора.

А частично свою вину футболисты и так признали.

Близкие футболистов тяжело перенесли эту новость. Жена Кокорина и жена Мамаева расплакались.


У футболистов и их адвокатов есть ещё десять дней для того, чтобы подать апелляцию. Но вряд ли от неё будет хоть какой-нибудь смысл.

В любом случае, Кокорин и Мамаев отделались легче, чем стул, которым размахивал в «Кофемании» нападающий «Зенита». Его приговорили к высшей мере наказании – к уничтожению.

Никто не ушёл от правосудия.

Сколько будут сидеть Кокорин и Мамаев?

Поскольку они отсидели почти полгода в СИЗО, весь срок проводить в колонии не придётся. Дни, проведенные в СИЗО, пойдут в срок день за полтора: Кокорин и Мамаев формально уже отсидели 315 дней срока. Им ещё предстоит провести там около 10 дней, пока пройдёт срок подачи апелляции.

Таким образом Кокорин выйдет через семь с половиной месяцев (в декабре). Мамаев – на месяц раньше.

Какие реакции

- Нельзя так людей ломать! – сказала после оглашения жена Кокорина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Остальные близкие с прессой делиться отказались.

Успел сказать, что думает, только бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов :

- Офигеть. У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать это решение. Это очень жестоко.

Да, они были неправы, но наказание выглядит очень суровым. Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны, - приводят слова экс-игрока sport24

Но уже к вечеру таких мнений будет очень много.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Теги: Кокорин Мамаев Зенит Краснодар
Сегодня, 17:21
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(3)
#8  Марио фернандесс  Краснодар (Сегодня, 17:56)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Специально для автора статьи пишу...опелинию дадут на 10 день плюс месяц на рассмотрение ВС после чего месяц на вступление в законную силу приговора..потом копания. .таким образом минимум три месяца в сезо это 4, 5 месяца общего режима плюс апелляция по любому скинет пару месяцев...вот тебе и свобода короче в сентябре выйдут в худшем случае..
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#7  Fint  Москва (Сегодня, 17:55)
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online
Болеет за:
«Реал»
Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны, - приводят слова экс-игрока sport24

ВОТ ЭТО И ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЖЕСТОКОСТИ СУДИЛИЩА НАД НИМИ,- ЧТОБЫ НАРОД НЕ СМЕЛ ДАЖЕ ШИКАТЬ НА ЧИНОВНИКОВ!
ТЕРПИЛ ВЗРАСТИЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ, А СЕГОДНЯШНЯЯ ВЛАСТЬ ЗАКРЕПЛЯЕТ ЭТО УЖЕ И ЗА ИХ ДЕТЬМИ, ЧТО ВИДНО ПО КОММЕНТАМ ЗДЕСЬ, СКАЗАТЬ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО, ЗАКРЫВАЮ ЭТУ ТЕМУ ДЛЯ СЕБЯ...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#6  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Neighbor
Цитата: truten74А в США сколько бы суд дал за такое преступленье?
Смотря кому. Негру или гею - нихрена бы не дал. У них там правосудие покруче нашего. Кто такой О Джей Симпсон - в курсе?А у нас вон - один из-за татуировок на негра пошож. по второму вся голубятня Уделаной обрыдалась - а их нетолерантно посадили

Кровавый мордор, как стульями махать после этого?


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: truten74
А в США сколько бы суд дал за такое преступленье ?

Дебильный вопрос, ибо в каждом штате свои законы. Если в одном электростул, то в другом могли и 10 пожизненных.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:42)
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Болеет за:
«Динамо К»
Жена Кокорина и жена Мамаева расплакались.
Кокорин тоже разрыдался
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 17:41)
  • +1
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online

Цитата: truten74
А в США сколько бы суд дал за такое преступленье ?

Отделались бы штрафом и принудительным психоаналитиком.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 17:36)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: truten74
А в США сколько бы суд дал за такое преступленье ?

Смотря кому. Негру или гею - нихрена бы не дал. У них там правосудие покруче нашего. Кто такой О Джей Симпсон - в курсе?
А у нас вон - один из-за татуировок на негра пошож. по второму вся голубятня Уделаной обрыдалась - а их нетолерантно посадили joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  truten74   (Сегодня, 17:25)
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А в США сколько бы суд дал за такое преступленье ?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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