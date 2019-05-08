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Кокорину и Мамаеву впаяли по полтора года. Как и просили
А деревянный стул, которым форвард «Зенита» огрел Пака, будет уничтожен – так постановил суд. О том, сколько ещё придётся чалиться звёздам российского футбола
Главный футбольно-блатной сериал окончен. Официально. Сегодня суд вынес решение: Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше при тех же условиях.
Все остальные – Кокорин-младший, Протасовицкий – получили примерно столько же. Только у Кирилла есть право на реабилитацию и возмещение вреда.
Суд не изменил квалификацию дела. Было установлено (или якобы установлено), что подсудимые совершили умышленное нанесения легкого вреда здоровью потерпевшим из хулиганских побуждений. Так что Кокорин и Мамаев были признаны виновными и получили наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 «Хулиганство» и 115 «Нанесение легкого вреда здоровью». Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
«Исправление возможно только в колонии общего режима», — сказала судья Елена Абрамова.
Были ли другие варианты у суда? Вряд ли. После всей той показухи, которую устроили из процесса, было ясно, что ребята почти наверняка легко не отделаются. Прокурор на прениях сторон цитировала в пользу обвинения басни Крылова, мол, у сильного всегда бессильный виноват, а ещё жгла какими-то совсем странными вещами:
- «Ты попал! Да ты знаешь, кто мы такие? Мы – Кокора и Мамай!». Затем они стали агрессивно требовать «пояснить за петуха», - именно так прокурор Светлана Тарасова представляла себе действия футболистов.
Представление «Кокора и Мамай» - это просто гениально.
При этом тот момент, что Пак спровоцировал конфликт оскорблением, суд рассматривать не стал:
- Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер. И не входит в компетенцию специалистов, - приводит слова судьи издание sport24.
В чём победа игроков и их адвокатов – предварительный сговор, который им старалось пришить обвинение, суд не признал. Можно по-разному смотреть на ситуацию, в которой оказались Мамаев и Кокорин, можно их жалеть, а может злорадно потирать ладошки, но считать, что всё это они устроили намеренно – концентрированный бред.
В этом плане не совсем понятна реакция некоторых журналистов, которые теперь пишут, что Мамаеву и Кокорину следовало целиком признать вину, и тогда бы они уже были на свободе. Если признавать вину целиком, получается, следовало кивать и насчёт предварительного сговора.
А частично свою вину футболисты и так признали.
Близкие футболистов тяжело перенесли эту новость. Жена Кокорина и жена Мамаева расплакались.
У футболистов и их адвокатов есть ещё десять дней для того, чтобы подать апелляцию. Но вряд ли от неё будет хоть какой-нибудь смысл.
В любом случае, Кокорин и Мамаев отделались легче, чем стул, которым размахивал в «Кофемании» нападающий «Зенита». Его приговорили к высшей мере наказании – к уничтожению.
Никто не ушёл от правосудия.
Сколько будут сидеть Кокорин и Мамаев?
Поскольку они отсидели почти полгода в СИЗО, весь срок проводить в колонии не придётся. Дни, проведенные в СИЗО, пойдут в срок день за полтора: Кокорин и Мамаев формально уже отсидели 315 дней срока. Им ещё предстоит провести там около 10 дней, пока пройдёт срок подачи апелляции.
Таким образом Кокорин выйдет через семь с половиной месяцев (в декабре). Мамаев – на месяц раньше.
Какие реакции
- Нельзя так людей ломать! – сказала после оглашения жена Кокорина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Остальные близкие с прессой делиться отказались.
Успел сказать, что думает, только бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов :
- Офигеть. У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать это решение. Это очень жестоко.
Да, они были неправы, но наказание выглядит очень суровым. Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны, - приводят слова экс-игрока sport24
Но уже к вечеру таких мнений будет очень много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
Главный футбольно-блатной сериал окончен. Официально. Сегодня суд вынес решение: Александр Кокорин приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Павел Мамаев получил на месяц меньше при тех же условиях.
Все остальные – Кокорин-младший, Протасовицкий – получили примерно столько же. Только у Кирилла есть право на реабилитацию и возмещение вреда.
Парни на месте pic.twitter.com/XQOzgMAkXK— Alina Matinian (@aamatinyan) May 8, 2019
Суд не изменил квалификацию дела. Было установлено (или якобы установлено), что подсудимые совершили умышленное нанесения легкого вреда здоровью потерпевшим из хулиганских побуждений. Так что Кокорин и Мамаев были признаны виновными и получили наказание, исходя из мер, предусмотренных статьей 213 «Хулиганство» и 115 «Нанесение легкого вреда здоровью». Судом были рассмотрены два эпизода. Первый – драка у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком, второй – в «Кофемании» с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
«Исправление возможно только в колонии общего режима», — сказала судья Елена Абрамова.
Были ли другие варианты у суда? Вряд ли. После всей той показухи, которую устроили из процесса, было ясно, что ребята почти наверняка легко не отделаются. Прокурор на прениях сторон цитировала в пользу обвинения басни Крылова, мол, у сильного всегда бессильный виноват, а ещё жгла какими-то совсем странными вещами:
- «Ты попал! Да ты знаешь, кто мы такие? Мы – Кокора и Мамай!». Затем они стали агрессивно требовать «пояснить за петуха», - именно так прокурор Светлана Тарасова представляла себе действия футболистов.
Представление «Кокора и Мамай» - это просто гениально.
При этом тот момент, что Пак спровоцировал конфликт оскорблением, суд рассматривать не стал:
- Поведение Пака было вежливым. Экспертиза, которая постановила, что Пак произнес матерное слово, носит вероятностный характер. И не входит в компетенцию специалистов, - приводит слова судьи издание sport24.
В чём победа игроков и их адвокатов – предварительный сговор, который им старалось пришить обвинение, суд не признал. Можно по-разному смотреть на ситуацию, в которой оказались Мамаев и Кокорин, можно их жалеть, а может злорадно потирать ладошки, но считать, что всё это они устроили намеренно – концентрированный бред.
В этом плане не совсем понятна реакция некоторых журналистов, которые теперь пишут, что Мамаеву и Кокорину следовало целиком признать вину, и тогда бы они уже были на свободе. Если признавать вину целиком, получается, следовало кивать и насчёт предварительного сговора.
А частично свою вину футболисты и так признали.
Близкие футболистов тяжело перенесли эту новость. Жена Кокорина и жена Мамаева расплакались.
Мама в слезах, не общается. В сопровождении друзей сыновей уехала pic.twitter.com/X1NsBwTvjN— Alina Matinian (@aamatinyan) May 8, 2019
У футболистов и их адвокатов есть ещё десять дней для того, чтобы подать апелляцию. Но вряд ли от неё будет хоть какой-нибудь смысл.
В любом случае, Кокорин и Мамаев отделались легче, чем стул, которым размахивал в «Кофемании» нападающий «Зенита». Его приговорили к высшей мере наказании – к уничтожению.
Никто не ушёл от правосудия.
Сколько будут сидеть Кокорин и Мамаев?
Поскольку они отсидели почти полгода в СИЗО, весь срок проводить в колонии не придётся. Дни, проведенные в СИЗО, пойдут в срок день за полтора: Кокорин и Мамаев формально уже отсидели 315 дней срока. Им ещё предстоит провести там около 10 дней, пока пройдёт срок подачи апелляции.
Таким образом Кокорин выйдет через семь с половиной месяцев (в декабре). Мамаев – на месяц раньше.
Какие реакции
- Нельзя так людей ломать! – сказала после оглашения жена Кокорина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Остальные близкие с прессой делиться отказались.
Успел сказать, что думает, только бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов :
- Офигеть. У меня нет слов, чтобы как-то прокомментировать это решение. Это очень жестоко.
Да, они были неправы, но наказание выглядит очень суровым. Что тут говорить, теперь это большой урок для всех жителей нашей страны, - приводят слова экс-игрока sport24
Но уже к вечеру таких мнений будет очень много.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
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